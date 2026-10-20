La tercera fecha de la fase de liga en la Champions League

Esta semana la acción de la Champions League en Europa continúa con el desarrollo de la tercera fecha de la fase de liga, con Real Betis, del DT chileno Manuel Pellegrini, como uno de los protagonistas.

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Martes 20 de octubre

Sabah FK 1-1 Borussia Dortmund, Entretiempo. Estadio Olímpico de Bakú

0-1: Serhou Guirassy (BOR), 1-1: 39'; Aden McCarthy (SAB)

Fenerbahce 2-1 Slavia Praga, Entretiempo. Estadio "Sukru Saracoglu"

1-0: 4'; Oguz Aydin (FEN), 2-0: 11'; Mason Greenwood (FEN), 2-1: 15'; Lukas Provod (SLA)

PSG vs. FC Barcelona, 16:00 horas . Estadio Parque de los Príncipes

. Estadio Parque de los Príncipes Manchester City vs. AEK, 16:00 horas . Etihad Stadium

. Etihad Stadium Liverpool vs. Villarreal, 16:00 horas . Estadio Anfield

. Estadio Anfield Stuttgart vs. Atlético de Madrid, 16:00 horas . Mercedes-Benz Arena

. Mercedes-Benz Arena Napoli vs. Bodo/Glimt, 16:00 horas . Estadio "Diego Maradona"

. Estadio "Diego Maradona" FC Porto vs. PSV Eindhoven, 16:00 horas . Estadio do Dragao

. Estadio do Dragao AS Roma vs. Slovan Bratislava, 16:00 horas. Estadio Olímpico de Roma

Miércoles 21 de octubre