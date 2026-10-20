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La tercera fecha de la fase de liga en la Champions League
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Sigue los resultados en vivo y online por Cooperativa.cl.
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Esta semana la acción de la Champions League en Europa continúa con el desarrollo de la tercera fecha de la fase de liga, con Real Betis, del DT chileno Manuel Pellegrini, como uno de los protagonistas.
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0-1: Serhou Guirassy (BOR), 1-1: 39'; Aden McCarthy (SAB)
1-0: 4'; Oguz Aydin (FEN), 2-0: 11'; Mason Greenwood (FEN), 2-1: 15'; Lukas Provod (SLA)