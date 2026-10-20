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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

La tercera fecha de la fase de liga en la Champions League

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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La tercera fecha de la fase de liga en la Champions League
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Esta semana la acción de la Champions League en Europa continúa con el desarrollo de la tercera fecha de la fase de liga, con Real Betis, del DT chileno Manuel Pellegrini, como uno de los protagonistas.

- Sigue los partidos en vivo y online:

Martes 20 de octubre

  • Sabah FK 1-1 Borussia Dortmund, Entretiempo. Estadio Olímpico de Bakú

0-1: Serhou Guirassy (BOR), 1-1: 39'; Aden McCarthy (SAB)

  • Fenerbahce 2-1 Slavia Praga, Entretiempo. Estadio "Sukru Saracoglu"

1-0: 4'; Oguz Aydin (FEN), 2-0: 11'; Mason Greenwood (FEN), 2-1: 15'; Lukas Provod (SLA)

  • PSG vs. FC Barcelona, 16:00 horas. Estadio Parque de los Príncipes
  • Manchester City vs. AEK, 16:00 horas. Etihad Stadium
  • Liverpool vs. Villarreal, 16:00 horas. Estadio Anfield
  • Stuttgart vs. Atlético de Madrid, 16:00 horas. Mercedes-Benz Arena
  • Napoli vs. Bodo/Glimt, 16:00 horas. Estadio "Diego Maradona"
  • FC Porto vs. PSV Eindhoven, 16:00 horas. Estadio do Dragao
  • AS Roma vs. Slovan Bratislava, 16:00 horas. Estadio Olímpico de Roma

Miércoles 21 de octubre

  • Como vs. Manchester United, 13:45 horas. Estadio "Giuseppe Sinigaglia"
  • Lille OSC vs. Galatasaray, 13:45 horas. Estadio "Pierre Mauroy"
  • Real Betis vs. Feyenoord, 16:00 horas. Estadio La Cartuja
  • Bayern Múnich vs. Arsenal, 16:00 horas. Allianz Arena
  • Real Madrid vs. RB Leipzig, 16:00 horas. Estadio "Santiago Bernabéu"
  • Inter de Milán vs. Shakhtar Donetsk, 16:00 horas. Estadio "Giuseppe Meazza"
  • Sporting de Lisboa vs. LASK Linz, 16:00 horas. Estadio "José Alvalade"
  • Aston Villa vs. Viking, 16:00 horas. Villa Park
  • Club Brujas vs. RC Lens, 16:00 horas. Estadio "Jan Breydel"

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