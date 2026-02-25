Los clasificados a octavos de final de la Champions League

Esta semana se completó la ronda de los play-offs de la Champions League, quedando definidos los ocho equipos que se sumarán a los octavos de final, en donde esperan los clubes que clasificaron directo en la fase de liga.

El sorteo, donde se definirán los cruces de octavos, será este viernes 27 de febrero, a la 08:00 horas (11:00 GMT), en la sede de la UEFA, en Nyon, Suiza.

Revisa los 16 equipos clasificados a octavos de final:

Clasificados de la fase de liga:

Arsenal

Bayern Munich

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting Lisboa

Manchester City

Clasificados de los play-offs: