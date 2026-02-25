Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Los clasificados a octavos de final de la Champions League

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Esta semana quedaron definidos los equipos que superaron los play-offs.

Esta semana se completó la ronda de los play-offs de la Champions League, quedando definidos los ocho equipos que se sumarán a los octavos de final, en donde esperan los clubes que clasificaron directo en la fase de liga.

El sorteo, donde se definirán los cruces de octavos, será este viernes 27 de febrero, a la 08:00 horas (11:00 GMT), en la sede de la UEFA, en Nyon, Suiza.

Revisa los 16 equipos clasificados a octavos de final:

Clasificados de la fase de liga:

  • Arsenal
  • Bayern Munich
  • Liverpool
  • Tottenham
  • Barcelona
  • Chelsea
  • Sporting Lisboa
  • Manchester City

Clasificados de los play-offs:

  • Atlético de Madrid
  • Bodo/Glimt
  • Newcastle
  • Bayer Leverkusen
  • Atalanta
  • Real Madrid
  • París Saint-Germain
  • Galatasaray

En portada