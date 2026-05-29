Luis Enrique apuntó a dichos de Arteta: "No hay mayor motivación que jugar esta final"

Luis Enrique, entrenador de París Saint-Germain, se presentó en conferencia de prensa en el marco de la final de Champions League de este sábado, que tendrá al equipo parisino contra Arsenal.

"Creo que en este partido no hay un favorito", dijo el técnico español, y señaló que PSG y el conjunto londinense, "más que dos ideas diferentes de fútbol, desarrollan dos caminos para llegar al mismo propósito".

También tuvo palabras para su colega Mikel Arteta, DT del cuadro londinense, quien que afirmó que su equipo será campeón este sábado.

"No necesito poner eso a mis jugadores en el vestuario. No hay mayor motivación que jugar esta final", aseguró el asturiano frente a tales dichos.

Luis Enrique consideró que su equipo ha sido el mejor en Europa: "En los ocho últimos partidos en Europa hemos mostrado el equipo que somos. Hemos dominado la mayoría de los partidos y cuando ha sido necesario hemos sabido sufrir. Y estamos en nuestra segunda final, algo muy difícil para todos los equipos e histórico para nosotros".

"El año pasado hicimos historia, ahora queremos seguir siendo los mejores", afirmó el estratega español.

El partido entre PSG y Arsenal se jugará este sábado 30 desde las 12:00 horas en Budapest y tú lo podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl