Luis Enrique y su bicampeonato en Champions: Esto solo se lo había visto a Real Madrid
El estratega español habló tras la victoria de PSG sobre Arsenal en la final de Budapest.
El estratega español habló tras la victoria de PSG sobre Arsenal en la final de Budapest.
Después de conquistar su segunda UEFA Champions League consecutiva como entrenador de París Saint-Germain, el técnico español Luis Enrique no dudó en comparar su histórico título en Budapest ante Arsenal con las campañas de Real Madrid.
"Yo como esto sólo se lo he visto hacer a Real Madrid, no tengo ni idea de como va. La primera fue histórica. La segunda lo va a ser más. París y el PSG necesitaba meter en el grupo de los mejores equipos y ya no queremos bajarnos si queremos seguir ahí identificándonos por una manera de jugar que le gusta a la gente", comentó.
Seguido a ello, profundizó: "Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Ha costado Dios y ayuda, pero en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando".
"Perdí la tanda de Marruecos con España y me mataron por eso. Cuando uno llega a los penaltis depende de la calidad de los jugadores. No es suerte. De la calidad de los porteros y luego del azar. Una tanda de penaltis no va a cambiar la actuación del Arsenal ni la nuestra", cerró.