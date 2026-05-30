Luis Enrique y su bicampeonato en Champions: Esto solo se lo había visto a Real Madrid

Después de conquistar su segunda UEFA Champions League consecutiva como entrenador de París Saint-Germain, el técnico español Luis Enrique no dudó en comparar su histórico título en Budapest ante Arsenal con las campañas de Real Madrid.

"Yo como esto sólo se lo he visto hacer a Real Madrid, no tengo ni idea de como va. La primera fue histórica. La segunda lo va a ser más. París y el PSG necesitaba meter en el grupo de los mejores equipos y ya no queremos bajarnos si queremos seguir ahí identificándonos por una manera de jugar que le gusta a la gente", comentó.

Seguido a ello, profundizó: "Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Ha costado Dios y ayuda, pero en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando".

"Perdí la tanda de Marruecos con España y me mataron por eso. Cuando uno llega a los penaltis depende de la calidad de los jugadores. No es suerte. De la calidad de los porteros y luego del azar. Una tanda de penaltis no va a cambiar la actuación del Arsenal ni la nuestra", cerró.