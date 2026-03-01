Mourinho: Si Prestianni es culpable no lo miraré de la misma forma y conmigo terminó

El entrenador portugués José Mourinho afirmó este domingo que su relación con el futbolista argentino Gianluca Prestianni terminará en caso de comprobarse que profirió insultos racistas contra el brasileño Vinícius Júnior. El director técnico de Benfica abordó la situación en la rueda de prensa previa al partido frente a Gil Vicente por la liga de Portugal.

La controversia se originó en el duelo de ida de los dieciseisavos de final de la Champions League entre Benfica y Real Madrid, disputado en Estádio Da Luz de Lisboa. Tras el encuentro, UEFA decidió retirar al atacante trasandino del partido de vuelta, situación que el DT criticó al considerar que se vulneró el derecho a la presunción de inocencia del deportista.

"Si se prueba que mi jugador no respetó estos principios, que son los míos y los de Benfica, su carrera conmigo se acabó. Hay cariño al futbolista, pero no hay red incondicional. Si es efectivamente culpable, no volveré a mirarlo de la misma manera y conmigo terminó", sentenció el técnico en Portugal, quien recalcó que la institución repudia cualquier forma de discriminación.

Asimismo, José Mourinho respondió a los cuestionamientos del entrenador de Real Madrid, el español Alvaro Arbeloa, quien criticó la defensa inicial del luso hacia su dirigido. El DT de las "Aguilas" manifestó que mantuvo una posición equilibrada y que buscó ser imparcial ante un caso preocupante que afectó a las delegaciones de España y Portugal.

El luso concluyó que el club no aceptará actos de ignorancia o prejuicio mientras él permanezca en el banco. Por ahora, el plantel de Benfica aguarda la resolución final de los organismos disciplinarios para determinar la sanción definitiva sobre Gianluca Prestianni tras los incidentes reportados en Lisboa.