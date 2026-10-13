Pellegrini y la Champions: "La ambición siempre es intentar clasificar lo más arriba posible"

El entrenador de Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, aseguró este martes, en la previa al partido de la Liga de Campeones de este miércoles en La Cartuja ante FC Porto que "la ambición siempre es intentar clasificar lo más arriba posible" en todas las competiciones en las que participa su equipo.

"Espero un rival complicado. Es un rival acostumbrado a jugar la Champions con el tuve la fortuna de enfrentarme con Málaga y tuvimos un muy buen resultado. Lo importante es que en frente hay un equipo competitivo ante el que saldremos a ganar y para eso tenemos que tener rendimientos individuales altos", expresó.

Pellegrini destacó que Betis "llega bien, así lo indican los resultados" y que fue muy "importante volver con una victoria tras el receso" luego de vencer por 5-2 a Osasuna.

El técnico subrayó que el partido de la primera jornada de este torneo, con victoria 2-3 en el campo de Lille francés, "no tiene ninguna relación con este" y que ya lo han comentado "muchas veces con el plantel, que haber ganado en Lille no significa nada".

Preguntado que si su etapa como entrenador en el Betis, en el que cumple su séptima temporada, es la mejor de su dilatada carrera, precisó que no le "gusta ser injusto" porque ha "estado en muchos clubes", pero reconoció que ésta en el club sevillano "es muy especial e importante".