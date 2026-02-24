Presidente de Benfica defendió a Prestianni: Es todo, menos racista

El presidente de Benfica, Rui Costa, aseguró este martes que el futbolista argentino Gianluca Prestianni "es todo menos racista" y criticó duramente que el deportista esté siendo "crucificado" por una acusación que aún no cuenta con pruebas definitivas. El dirigente entregó estas declaraciones en el aeropuerto de Lisboa, instantes antes de que la delegación partiera rumbo a España.

La máxima autoridad del conjunto luso manifestó su total confianza en el exjugador de Vélez Sarsfield, quien resultó suspendido provisionalmente por la UEFA tras la denuncia del delantero de Real Madrid, Vinícius Jr.. "No estaba dentro del campo para saber qué se dijo, pero creo en mi jugador. Benfica nunca tendría racistas en su plantilla. Si lo fuera, yo sería el primero en tomar medidas", sentenció Costa.

El dirigente recordó que la historia de la institución en Portugal fue siempre un ejemplo de inclusión. El directivo enfatizó que la mayor bandera del club fue el fallecido astro Eusébio, natural de Mozambique, lo que refuerza los valores de igualdad que promueven. Por esta razón, el equipo presentó un recurso contra la inhabilitación del atacante de 20 años al considerar que su ausencia en el Estadio Santiago Bernabéu no se justificó.

Respecto al compromiso de vuelta de los playoffs de la Champions League, el timonel reconoció que enfrentarán un escenario complejo. La escuadra de Lisboa cayó 0-1 en la ida y no tendrá al técnico José Mourinho en el banquillo por sanción. "Nuestras aspiraciones siguen siendo inquebrantables y haremos todo lo posible para seguir en la competición", concluyó Rui Costa ante la prensa apostada en la terminal aérea.