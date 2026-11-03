PSG y Aston Villa quieren seguir su ruta perfecta en Champions ante Villarreal y Barcelona

Este martes 3 de noviembre arranca la cuarta fecha de la Champions League, con París Saint-Germain y Aston Villa en busca de sostener su plena conquista de triunfos en el máximo torneo europeo de clubes.

Gracias a una diferencia de gol de +9, galos e ingleses lideran la tabla, empatados en puntos con Liverpool, Real Madrid y el Real Betis de Manuel Pellegrini; los otros equipos que también han ganado todos sus partidos hasta el momento.

PSG enfrentará a Villarreal, que es 19° y suma tres unidades gracias a un triunfo 3-1 ante Napoli en el Estadio de la Cerámica por la segunda jornada.

Los dirigidos por Luis Enrique lideran la Ligue 1 con dos puntos de ventaja sobre Lille OSC y vienen de golear 5-1 a Le Havre, mientras el "Submarino Amarillo" es noveno de la liga española y el fin de semana cayó 0-1 ante Espanyol.

Respecto a Aston Villa, tendrá un duro desafío en el Camp Nou contra FC Barcelona, que tiene un sólido liderato en España pero quiere sacudirse del 4-2 que le asestó PSG a nivel internacional.

Tras el mencionado encuentro los catalanes perdieron el clásico con Real Madrid por 1-2, desquitándose luego con un 6-1 a Deportivo Alavés.

Aston Villa, en tanto, es décimo de la Premier League. En sus últimos partidos: Venció 2-1 a Manchester City, quedó eliminado de la Copa de la Liga inglesa a manos de Bournemouth y empató 1-1 con Fulham.

Ambos encuentros se jugarán a las 17:00 horas de Chile (20:00 GMT). Podrás seguir el movimiento de los marcadores en vivo por Cooperativa.cl.

Revisa la tabla de posiciones de la UEFA Champions League:

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 PSG 3 9 +9 Octavos 2 Aston Villa 3 9 +9 Octavos 3 Liverpool 3 9 +5 Octavos 4 Real Madrid 3 9 +5 Octavos 5 Real Betis 3 9 +3 Octavos 6 Stuttgart 3 7 +5 Octavos 7 Arsenal 3 7 +4 Octavos 8 Barcelona 3 6 +5 Octavos 9 Como 3 6 +5 Play-offs 10 Manchester City 3 6 +4 Play-offs 11 Club Brujas 3 6 +3 Play-offs 12 Sporting de Lisboa 3 6 +3 Play-offs 13 Borussia Dortmund 3 6 +1 Play-offs 14 Bayern Munich 3 5 +5 Play-offs 15 Roma 3 4 +3 Play-offs 16 Shakhtar 3 4 +1 Play-offs 17 Atlético de Madrid 3 4 +1 Play-offs 18 PSV 3 4 0 Play-offs 19 Villarreal 3 3 0 Play-offs 20 Manchester United 3 3 -1 Play-offs 21 Inter de Milán 3 3 -1 Play-offs 22 Napoli 3 3 -2 Play-offs 23 Galatasaray 3 3 -3 Play-offs 24 LASK 3 3 -3 Play-offs 25 Sabah 3 3 -3 - 26 Feyenoord 3 3 -4 - 27 Lens 3 3 -4 - 28 Bodo/Glimt 3 3 -5 - 29 Leipzig 3 3 -5 - 30 AEK 3 3 -5 - 31 Fenerbahce 3 2 -6 - 32 Slavia Praga 3 1 -3 - 33 Viking 3 1 -4 - 34 Porto 3 0 -4 - 35 Lille 3 0 -6 - 36 Slovan Bratislava 3 0 -12 -

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

