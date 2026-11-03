PSG y Aston Villa quieren seguir su ruta perfecta en Champions ante Villarreal y Barcelona
Dos de los cinco equipos con cosecha completa saltarán a la cancha como forasteros en España.
Dos de los cinco equipos con cosecha completa saltarán a la cancha como forasteros en España.
Este martes 3 de noviembre arranca la cuarta fecha de la Champions League, con París Saint-Germain y Aston Villa en busca de sostener su plena conquista de triunfos en el máximo torneo europeo de clubes.
Gracias a una diferencia de gol de +9, galos e ingleses lideran la tabla, empatados en puntos con Liverpool, Real Madrid y el Real Betis de Manuel Pellegrini; los otros equipos que también han ganado todos sus partidos hasta el momento.
PSG enfrentará a Villarreal, que es 19° y suma tres unidades gracias a un triunfo 3-1 ante Napoli en el Estadio de la Cerámica por la segunda jornada.
Los dirigidos por Luis Enrique lideran la Ligue 1 con dos puntos de ventaja sobre Lille OSC y vienen de golear 5-1 a Le Havre, mientras el "Submarino Amarillo" es noveno de la liga española y el fin de semana cayó 0-1 ante Espanyol.
Respecto a Aston Villa, tendrá un duro desafío en el Camp Nou contra FC Barcelona, que tiene un sólido liderato en España pero quiere sacudirse del 4-2 que le asestó PSG a nivel internacional.
Tras el mencionado encuentro los catalanes perdieron el clásico con Real Madrid por 1-2, desquitándose luego con un 6-1 a Deportivo Alavés.
Aston Villa, en tanto, es décimo de la Premier League. En sus últimos partidos: Venció 2-1 a Manchester City, quedó eliminado de la Copa de la Liga inglesa a manos de Bournemouth y empató 1-1 con Fulham.
Ambos encuentros se jugarán a las 17:00 horas de Chile (20:00 GMT). Podrás seguir el movimiento de los marcadores en vivo por Cooperativa.cl.
Revisa la tabla de posiciones de la UEFA Champions League:
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|PSG
|3
|9
|+9
|Octavos
|2
|Aston Villa
|3
|9
|+9
|Octavos
|3
|Liverpool
|3
|9
|+5
|Octavos
|4
|Real Madrid
|3
|9
|+5
|Octavos
|5
|Real Betis
|3
|9
|+3
|Octavos
|6
|Stuttgart
|3
|7
|+5
|Octavos
|7
|Arsenal
|3
|7
|+4
|Octavos
|8
|Barcelona
|3
|6
|+5
|Octavos
|9
|Como
|3
|6
|+5
|Play-offs
|10
|Manchester City
|3
|6
|+4
|Play-offs
|11
|Club Brujas
|3
|6
|+3
|Play-offs
|12
|Sporting de Lisboa
|3
|6
|+3
|Play-offs
|13
|Borussia Dortmund
|3
|6
|+1
|Play-offs
|14
|Bayern Munich
|3
|5
|+5
|Play-offs
|15
|Roma
|3
|4
|+3
|Play-offs
|16
|Shakhtar
|3
|4
|+1
|Play-offs
|17
|Atlético de Madrid
|3
|4
|+1
|Play-offs
|18
|PSV
|3
|4
|0
|Play-offs
|19
|Villarreal
|3
|3
|0
|Play-offs
|20
|Manchester United
|3
|3
|-1
|Play-offs
|21
|Inter de Milán
|3
|3
|-1
|Play-offs
|22
|Napoli
|3
|3
|-2
|Play-offs
|23
|Galatasaray
|3
|3
|-3
|Play-offs
|24
|LASK
|3
|3
|-3
|Play-offs
|25
|Sabah
|3
|3
|-3
|-
|26
|Feyenoord
|3
|3
|-4
|-
|27
|Lens
|3
|3
|-4
|-
|28
|Bodo/Glimt
|3
|3
|-5
|-
|29
|Leipzig
|3
|3
|-5
|-
|30
|AEK
|3
|3
|-5
|-
|31
|Fenerbahce
|3
|2
|-6
|-
|32
|Slavia Praga
|3
|1
|-3
|-
|33
|Viking
|3
|1
|-4
|-
|34
|Porto
|3
|0
|-4
|-
|35
|Lille
|3
|0
|-6
|-
|36
|Slovan Bratislava
|3
|0
|-12
|-