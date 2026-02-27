Síguenos:
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Programación Viña 2026: Artistas y humorista de este viernes 27

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Pastor Rocha pondrá el humor en la jornada final de Viña 2026.

Este viernes concluirá la edición número 65 del Festival de Viña del Mar con su sexta y última jornada luego de cinco exitosas noches.

Este jueves el evento recibió a Mon Laferte por tercera vez y le otorgó la Gaviota de Platino, marcando un momento histórico para el certamen.

¿A qué hora y dónde ver el Festival de Viña?

Se espera que la segunda noche del certamen inicie alrededor de las 20:30 horas de este lunes, siendo transmitida en vivo por Mega en televisión abierta, además de Mega 2 con interpretación en lengua de señas.

También podrá seguirse a través de las plataformas digitales del canal, como Mega Go, y vía streaming en Disney+ para el resto de Latinoamérica.

¿Quién se presenta este jueves 26 en Viña 2026?

  • Paulo Londra
  • Pastor Rocha
  • Ganadores de la Competencia
  • Pablo Chill-E
  • Milo J

