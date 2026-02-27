Programación Viña 2026: Artistas y humorista de este viernes 27
Pastor Rocha pondrá el humor en la jornada final de Viña 2026.
Este viernes concluirá la edición número 65 del Festival de Viña del Mar con su sexta y última jornada luego de cinco exitosas noches.
Este jueves el evento recibió a Mon Laferte por tercera vez y le otorgó la Gaviota de Platino, marcando un momento histórico para el certamen.
