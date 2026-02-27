Subsecretario: La reforma no es contra los gremios, es a favor de Gendarmería

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, aseveró en Cooperativa que la reforma constitucional a Gendarmería "no es contra los gremios" de funcionarios, sino que a favor de la institución carcelaria, pues traerá diversas mejoras a largo plazo respecto de su desempeño actual.

Días después de la fuga de dos reos desde la ex-Penitenciaría, la autoridad reconoció la gravedad de la situación en El Diario de Cooperativa, y relevó que "estamos tomando medidas concretas frente a un fenómeno que requiere de una mirada institucional completa, y en eso también se encuentra la propuesta, y la próxima semana esperamos, a través de un amplio consenso que yo entiendo existe, que la dependencia pueda transferirse a Seguridad Pública" con el visto bueno del Congreso.

Consultado por la resistencia que mantienen los gremios de Gendarmería que, en su mayoría, serán disueltos con la eventual reforma, Muñoz dijo haberles planteado que "esta medida de cambio a Seguridad Pública, que conlleva dejar de tener sindicatos en esa institución -que es una institución policial armada, de policía penitenciaria-, va a permitir generar estructuras, coordinaciones y procedimientos claros con las otras policías, pero también una inyección de recursos que la institución requiere, y eso va a significar una separación de los dos roles: de policía penitenciaria y de reinserción".

"Pero se requiere que este cambio estructural ocurra desde el Ministerio de Seguridad Pública justamente para que se vea como un todo integral, y que Gendarmería de Chile de verdad sea reconocido como un pilar no solamente de la seguridad penitenciaria, sino que de la seguridad pública", enfatizó la autoridad.

En los hechos, el Gobierno de Boric tendrá solo cinco días para avanzar en esta materia en el Congreso, mas el subsecretario insistió que "tengo la expectativa, y así lo ha expresado el ministro (Jaime Gajardo), de que el amplio consenso que se ha generado -ya pasamos el primer trámite constitucional- permita aprobar esta reforma".

"No es una reforma contra los gremios: es una reforma a favor de Gendarmería y así, es a favor de todos los funcionarios de Arica a Magallanes", zanjó.

Coordinación con el futuro Gobierno

Yendo al detalle de la propuesta, Muñoz afirmó que "el cambio a Seguridad Pública va a habilitar de manera mucho más clara el decir cómo vamos a reforzar a Gendarmería de Chile no solamente en sus procedimientos, infraestructura y tecnologías, sino que también en su dotación".

"Nos quedan 11 días hábiles, pero vamos a dejar estudios que se han generado dentro de la Gendarmería de estimación de dotación", y por lo demás, apostarán por una mejora en la formación al "dejar en marcha el decreto que constituye a la Escuela de Gendarmería, aumenta al doble el plazo de formación -tanto para los suboficiales como para los oficiales-, y la constituye como una escuela matriz. Eso es fundamental para crear la doctrina, la disciplina y el orden interno".

Por otro lado, destacó que "a pesar de la tensión que enfrenta el sistema (...), no tenemos espacios perdidos al crimen organizado dentro de las cárceles, y eso es algo que tenemos que mantener. Es una prioridad para este Gobierno, y también para el Gobierno entrante. Por lo tanto, creo que esta política de Estado es la que nos permitirá enfrentar esta nueva circunstancia, fortaleciendo de esta manera a Gendarmería de Chile".

Finalmente, sobre la coordinación directa con la Administración Kast, adelantó que hoy viernes "tendremos una reunión al mediodía con las autoridades entrantes, con el ministro (de Justicia, Fernando) Rabat y el subsecretario (de Justicia, Luis) Silva, y este tema va a estar dentro de esas conversaciones, y espero que se genere un amplio consenso" de cara a reanudar el trámite legislativo.