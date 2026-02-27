Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago21.9°
Humedad22%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial

Camión explotó y se incendió en San Bernardo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El siniestro ocurrió en la intersección con Las Acacias tras una falla mecánica.

El chofer resultó ileso y advirtió a otros automovilistas para evitar una tragedia mayor.

Camión explotó y se incendió en San Bernardo
 ATON

Mientras trasladaba una carga de tierra y piedras hacia el sector de Los Pinos, el chofer advirtió problemas en el motor del camión.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un grave incidente se registró durante la mañana de este viernes en la comuna de San Bernardo, luego de que un camión que transportaba áridos se incendiara y explotara en plena vía pública.

El hecho ocurrió específicamente en la caletera de General Velásquez con Las Acacias, en dirección al sur, movilizando a los equipos de emergencia y provocando la destrucción total de la cabina del vehículo.

El conductor de la máquina resultó ileso. Según los primeros antecedentes, el trabajador se dirigía al sector de Los Pinos para entregar una carga de tierra y piedras cuando notó anomalías en el motor.

"Salió humo blanco. Lo que siempre significa que el turbo reventó... Me bajé con el puro celular para sacar una foto y mandársela a mi jefe para que viera lo que estaba pasando", explicó el trabajador afectado.

Sin embargo, la situación escaló en cuestión de segundos. El conductor detalló que la explosión se originó cerca del sistema de combustible: "Salgo de la cabina y explota. No pude hacer nada".

Estado del tránsito en General Velásquez

Tras la explosión, el conductor no solo resguardó su integridad, sino que también actuó para proteger a otros conductores que circulaban por la caletera en dirección al sur, advirtiéndoles que no se acercaran a la zona del fuego.

Debido al trabajo de emergencia y al derrame de combustible, el tránsito se mantuvo suspendido por varios minutos. Posteriormente, las autoridades habilitaron una vía y el flujo vehicular fue parcialmente restablecido.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada