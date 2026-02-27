Camión explotó y se incendió en San Bernardo

Un grave incidente se registró durante la mañana de este viernes en la comuna de San Bernardo, luego de que un camión que transportaba áridos se incendiara y explotara en plena vía pública.

El hecho ocurrió específicamente en la caletera de General Velásquez con Las Acacias, en dirección al sur, movilizando a los equipos de emergencia y provocando la destrucción total de la cabina del vehículo.

El conductor de la máquina resultó ileso. Según los primeros antecedentes, el trabajador se dirigía al sector de Los Pinos para entregar una carga de tierra y piedras cuando notó anomalías en el motor.

"Salió humo blanco. Lo que siempre significa que el turbo reventó... Me bajé con el puro celular para sacar una foto y mandársela a mi jefe para que viera lo que estaba pasando", explicó el trabajador afectado.

Sin embargo, la situación escaló en cuestión de segundos. El conductor detalló que la explosión se originó cerca del sistema de combustible: "Salgo de la cabina y explota. No pude hacer nada".

Estado del tránsito en General Velásquez

Tras la explosión, el conductor no solo resguardó su integridad, sino que también actuó para proteger a otros conductores que circulaban por la caletera en dirección al sur, advirtiéndoles que no se acercaran a la zona del fuego.

Debido al trabajo de emergencia y al derrame de combustible, el tránsito se mantuvo suspendido por varios minutos. Posteriormente, las autoridades habilitaron una vía y el flujo vehicular fue parcialmente restablecido.