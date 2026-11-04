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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Raphinha se negó a hablar de fútbol y dedicó victoria a familia de Jesús de Miguel

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El delantero brasileño evitó analizar la victoria sobre Aston Villa y dedicó sus palabras a la tragedia que golpeó al fútbol español.

Raphinha se negó a hablar de fútbol y dedicó victoria a familia de Jesús de Miguel
 EFE
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Raphinha, delantero de FC Barcelona, evitó hablar de fútbol después de marcar dos goles en la victoria 3-0 sobre Aston Villa por la Liga de Campeones y dedicó sus declaraciones a la familia de Jesús de Miguel, futbolista de Tenerife que falleció tras sufrir un grave choque durante un partido ante FC Andorra.

El brasileño, protagonista del triunfo del conjunto catalán en el Camp Nou, dejó en segundo plano su actuación y explicó a Movistar+ que la noticia de la muerte del delantero español afectó profundamente a los jugadores.

"No me gustaría hablar de fútbol. Quiero dedicar la victoria a la afición, pero sobre todo mandar mucha fuerza a la familia Jesús. Descanse en paz", expresó Raphinha, quien insistió en que "no es un buen día para hablar de fútbol".

"Nos puede pasar a cualquiera. Fue muy duro cuando vimos la noticia. Es complicado. Vas a jugar partido y te puede pasar lo mismo", lamentó el atacante brasileño, en referencia a la muerte de Jesús de Miguel, de 30 años, ocurrida este martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife.

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