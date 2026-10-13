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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Real Betis de Pellegrini desafía a Porto en su primer duelo de local por la Champions

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La escuadra del estratega nacional buscará repetir el festejo que tuvo en el debut copero.

Real Betis de Pellegrini desafía a Porto en su primer duelo de local por la Champions
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Real Betis de Manuel Pellegrini vuelve al tranco internacional este miércoles 14 de octubre y, haciendo de local en el Estadio La Cartuja, recibe a Porto a partir de las 16:00 horas (19:00 GMT) por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League.

Los pupilos del "Ingeniero" vienen animados tras remontar por 2-3 a Lille en su estreno, respaldados además por una contundente racha de siete victorias consecutivas en su feudo en todas las competencias, esto tras un 5-2 a Osasuna en el certamen doméstico.

Por su parte, el elenco portugués necesita lavar heridas tras caer por 2-0 ante Manchester City en el debut. Aunque los "dragones" lideran la liga lusa con campaña perfecta, cargan con el peso de registrar un discreto historial de apenas 3 triunfos en 19 visitas a hispanos por este torneo.

Con el arbitraje del francés Clement Turpin, todos los detalles de este inédito cruce los podrás seguir a través de Cooperativa.cl.

Revisa la tabla de posiciones de la UEFA Champions League:

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Barcelona 2 6 +7 Octavos
2 Sporting de Lisboa 2 6 +4 Octavos
3 Arsenal 2 6 +4 Octavos
4 Bayern Munich 2 4 +5 Octavos
5 PSG 1 3 +5 Octavos
6 Como 1 3 +3 Octavos
7 Manchester United 2 3 +2 Octavos
8 Stuttgart 1 3 +2 Octavos
9 Manchester City 1 3 +2 Play-offs
10 Villarreal 2 3 +1 Play-offs
11 Aston Villa 1 3 +1 Play-offs
12 Real Betis 1 3 +1 Play-offs
13 Atlético de Madrid 2 3 +1 Play-offs
14 Borussia Dortmund 1 3 +1 Play-offs
15 Liverpool 1 3 +1 Play-offs
16 Real Madrid 1 3 +1 Play-offs
17 AEK 1 3 +1 Play-offs
18 Club Brujas 2 3 0 Play-offs
19 Lens 2 3 -1 Play-offs
20 Leipzig 2 3 -2 Play-offs
21 Sabah 2 3 -2 Play-offs
22 Roma 1 1 0 Play-offs
23 Shakhtar 1 1 0 Play-offs
24 Fenerbahce 1 1 0 Play-offs
25 PSV 2 1 -1 -
26 Viking 2 1 -2 -
27 LASK 1 0 -1 -
28 Inter de Milán 2 0 -2 -
29 Porto 1 0 -2 -
30 Slavia Praga 2 0 -3 -
31 Napoli 2 0 -3 -
32 Lille 2 0 -4 -
33 Feyenoord 1 0 -4 -
34 Galatasaray 2 0 -5 -
35 Slovan Bratislava 1 0 -5 -
36 Bodo/Glimt 1 0 -5 -
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

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