Real Betis de Pellegrini desafía a Porto en su primer duelo de local por la Champions

Real Betis de Manuel Pellegrini vuelve al tranco internacional este miércoles 14 de octubre y, haciendo de local en el Estadio La Cartuja, recibe a Porto a partir de las 16:00 horas (19:00 GMT) por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League.

Los pupilos del "Ingeniero" vienen animados tras remontar por 2-3 a Lille en su estreno, respaldados además por una contundente racha de siete victorias consecutivas en su feudo en todas las competencias, esto tras un 5-2 a Osasuna en el certamen doméstico.

Por su parte, el elenco portugués necesita lavar heridas tras caer por 2-0 ante Manchester City en el debut. Aunque los "dragones" lideran la liga lusa con campaña perfecta, cargan con el peso de registrar un discreto historial de apenas 3 triunfos en 19 visitas a hispanos por este torneo.

Con el arbitraje del francés Clement Turpin, todos los detalles de este inédito cruce los podrás seguir a través de Cooperativa.cl.

Revisa la tabla de posiciones de la UEFA Champions League:

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Barcelona 2 6 +7 Octavos 2 Sporting de Lisboa 2 6 +4 Octavos 3 Arsenal 2 6 +4 Octavos 4 Bayern Munich 2 4 +5 Octavos 5 PSG 1 3 +5 Octavos 6 Como 1 3 +3 Octavos 7 Manchester United 2 3 +2 Octavos 8 Stuttgart 1 3 +2 Octavos 9 Manchester City 1 3 +2 Play-offs 10 Villarreal 2 3 +1 Play-offs 11 Aston Villa 1 3 +1 Play-offs 12 Real Betis 1 3 +1 Play-offs 13 Atlético de Madrid 2 3 +1 Play-offs 14 Borussia Dortmund 1 3 +1 Play-offs 15 Liverpool 1 3 +1 Play-offs 16 Real Madrid 1 3 +1 Play-offs 17 AEK 1 3 +1 Play-offs 18 Club Brujas 2 3 0 Play-offs 19 Lens 2 3 -1 Play-offs 20 Leipzig 2 3 -2 Play-offs 21 Sabah 2 3 -2 Play-offs 22 Roma 1 1 0 Play-offs 23 Shakhtar 1 1 0 Play-offs 24 Fenerbahce 1 1 0 Play-offs 25 PSV 2 1 -1 - 26 Viking 2 1 -2 - 27 LASK 1 0 -1 - 28 Inter de Milán 2 0 -2 - 29 Porto 1 0 -2 - 30 Slavia Praga 2 0 -3 - 31 Napoli 2 0 -3 - 32 Lille 2 0 -4 - 33 Feyenoord 1 0 -4 - 34 Galatasaray 2 0 -5 - 35 Slovan Bratislava 1 0 -5 - 36 Bodo/Glimt 1 0 -5 -

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

