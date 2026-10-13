Real Betis de Pellegrini desafía a Porto en su primer duelo de local por la Champions
La escuadra del estratega nacional buscará repetir el festejo que tuvo en el debut copero.
La escuadra del estratega nacional buscará repetir el festejo que tuvo en el debut copero.
Real Betis de Manuel Pellegrini vuelve al tranco internacional este miércoles 14 de octubre y, haciendo de local en el Estadio La Cartuja, recibe a Porto a partir de las 16:00 horas (19:00 GMT) por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League.
Los pupilos del "Ingeniero" vienen animados tras remontar por 2-3 a Lille en su estreno, respaldados además por una contundente racha de siete victorias consecutivas en su feudo en todas las competencias, esto tras un 5-2 a Osasuna en el certamen doméstico.
Por su parte, el elenco portugués necesita lavar heridas tras caer por 2-0 ante Manchester City en el debut. Aunque los "dragones" lideran la liga lusa con campaña perfecta, cargan con el peso de registrar un discreto historial de apenas 3 triunfos en 19 visitas a hispanos por este torneo.
Con el arbitraje del francés Clement Turpin, todos los detalles de este inédito cruce los podrás seguir a través de Cooperativa.cl.
Revisa la tabla de posiciones de la UEFA Champions League:
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Barcelona
|2
|6
|+7
|Octavos
|2
|Sporting de Lisboa
|2
|6
|+4
|Octavos
|3
|Arsenal
|2
|6
|+4
|Octavos
|4
|Bayern Munich
|2
|4
|+5
|Octavos
|5
|PSG
|1
|3
|+5
|Octavos
|6
|Como
|1
|3
|+3
|Octavos
|7
|Manchester United
|2
|3
|+2
|Octavos
|8
|Stuttgart
|1
|3
|+2
|Octavos
|9
|Manchester City
|1
|3
|+2
|Play-offs
|10
|Villarreal
|2
|3
|+1
|Play-offs
|11
|Aston Villa
|1
|3
|+1
|Play-offs
|12
|Real Betis
|1
|3
|+1
|Play-offs
|13
|Atlético de Madrid
|2
|3
|+1
|Play-offs
|14
|Borussia Dortmund
|1
|3
|+1
|Play-offs
|15
|Liverpool
|1
|3
|+1
|Play-offs
|16
|Real Madrid
|1
|3
|+1
|Play-offs
|17
|AEK
|1
|3
|+1
|Play-offs
|18
|Club Brujas
|2
|3
|0
|Play-offs
|19
|Lens
|2
|3
|-1
|Play-offs
|20
|Leipzig
|2
|3
|-2
|Play-offs
|21
|Sabah
|2
|3
|-2
|Play-offs
|22
|Roma
|1
|1
|0
|Play-offs
|23
|Shakhtar
|1
|1
|0
|Play-offs
|24
|Fenerbahce
|1
|1
|0
|Play-offs
|25
|PSV
|2
|1
|-1
|-
|26
|Viking
|2
|1
|-2
|-
|27
|LASK
|1
|0
|-1
|-
|28
|Inter de Milán
|2
|0
|-2
|-
|29
|Porto
|1
|0
|-2
|-
|30
|Slavia Praga
|2
|0
|-3
|-
|31
|Napoli
|2
|0
|-3
|-
|32
|Lille
|2
|0
|-4
|-
|33
|Feyenoord
|1
|0
|-4
|-
|34
|Galatasaray
|2
|0
|-5
|-
|35
|Slovan Bratislava
|1
|0
|-5
|-
|36
|Bodo/Glimt
|1
|0
|-5
|-