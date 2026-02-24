Thibaut Courtois condenó insultos a Vinícius Júnior: La homofobia es igual de grave que el racismo

Con una firme defensa hacia su compañero de equipo, el portero belga de Real Madrid, Thibaut Courtois, equiparó este martes la gravedad de los presuntos insultos homofóbicos con los racistas vertidos por el atacante argentino de Benfica, Gianluca Prestianni, contra el delantero brasileño Vinícius Júnior.

El futbolista europeo abordó la polémica en la previa del duelo de vuelta por la Champions League que se disputará en Madrid.

"Me parece igual de grave si son insultos homofóbicos. He visto las imágenes de la grada y es deplorable ver eso en un estadio. Tanto el racismo como la homofobia no podemos aceptarlos nunca. Si al decir eso Prestianni no se tapó la boca, tapándosela creo que sí lo dijo", aseguró el guardameta en conferencia de prensa, aludiendo a registros donde el trasandino habría usado términos discriminatorios antes de ocultar sus labios con la camiseta.

El seleccionado de Bélgica mostró confianza absoluta en el testimonio del ariete sudamericano, destacando su historial profesional en España y Europa. "Vinícius Júnior protagonizó miles de batallas en el campo, tuvo muchos piques con defensas rivales y jamás denunció algo así. Creo en él al cien por cien", puntualizó el exjugador de Chelsea.

Courtois también respondió a los dichos del presidente de Benfica, Rui Costa, quien defendió la inocencia de su figura. El portero merengue criticó que el club portugués intentara desviar la atención mencionando un cruce previo de Fede Valverde. "Usar lo de Fede no tiene nada que ver, son lances del juego sin intención. Lo de Prestianni es difícil porque es palabra contra palabra, pero nosotros estamos con Vini", enfatizó.

Finalmente, el referente de Real Madrid dejó la resolución del conflicto en manos de las autoridades continentales. La UEFA mantiene una investigación abierta para determinar las sanciones correspondientes tras los hechos ocurridos en Portugal, mientras el conjunto blanco prepara el partido de revancha en el Estadio Santiago Bernabéu bajo un clima de máxima tensión.