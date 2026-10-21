UEFA abrió procedimiento disciplinario contra PSG por pancarta "Masacre a la parisina"

La pancarta que la hinchada más radical de París Saint-Germain desplegó ayer miércoles en el partido contra FC Barcelona con el lema "Masacre a la parisina'" será objeto de un procedimiento disciplinario, que puede conllevar una sanción de UEFA para el club.

Al lema le acompañaba una imagen de un hombre enmascarado, que recordaba al protagonista de la película La Matanza de Texas, sosteniendo una motosierra que destrozaba el escudo del club azulgrana.

FC Barcelona anunció tras el partido, en el que el PSG se impuso 4-2, que iba a reportar la presencia de la pancarta al delegado de la UEFA, cuyo informe, debe hacer constar la exhibición de la misma, según el procedimiento habitual y trasladado a la comisión de disciplina.

La pancarta se desplegó en uno de los fondos del Parque de los Príncipes antes del pitazo inicial del encuentro, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones.

Además, los seguidores más radicales del club parisino entonaron cánticos de 'Puta Barça' durante todo el partido y encendieron bengalas tras el primer tanto de su equipo.

La Comisión de Disciplina de la UEFA estudiará el caso que puede desembocar en una sanción para el club, con multa económica y cierre parcial de su estadio, por la transmisión de un mensaje inadecuado para eventos deportivos, como establece su código disciplinario y podría sancionar al PSG, y el resto de incidencias.