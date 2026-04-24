UEFA castigó al argentino Prestianni por insultos homofóbicos a Vinicius

La UEFA sancionó con seis partidos al argentino Gianluca Prestianni, jugador de Benfica, por conducta discriminatoria tras el expediente abierto por lo ocurrido en el cruce ante Real Madrid por la Champions League.

La resolución aclara el fondo del caso, ya que la sanción no fue aplicada por racismo, sino por homofobia, después de la investigación abierta por el organismo europeo tras el cruce del futbolista con Vinicius Júnior en el Estadio da Luz, según lo comunicado por la BBC.

El delantero brasileño acusó inicialmente a Prestianni de haber emitido un insulto racista, pero durante el proceso el jugador argentino negó esa versión y la investigación derivó en un castigo por conducta homofóbica.

La decisión fue adoptada por el Comité de Control, Etica y Disciplina del organismo europeo, que investigó el episodio registrado el 17 de febrero de 2026 durante el encuentro entre el cuadro portugués y el elenco español.

El caso se originó luego de la denuncia por insultos dirigidos a Vinicius Júnior, lo que derivó primero en una suspensión provisional y luego en la resolución definitiva informada este viernes.

Según el detalle de la sanción, Prestianni recibió un castigo total de seis partidos en competiciones oficiales de clubes y selecciones organizadas por la UEFA, aunque tres de esos encuentros quedaron sujetos a un período de prueba de dos años.

Dentro de esa pena fue considerado el partido de suspensión provisional que el futbolista ya cumplió en la eliminatoria entre Real Madrid y Benfica.