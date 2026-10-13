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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

[VIDEO] A lo "Mati" Fernández: Lamine Yamal amagó una rabona en Champions

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El joven español se lució con una asistencia de lujo para Anthony Gordon.

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FC Barcelona triunfó por 1-4 en su visita a Galatasaray durante la segunda fecha de la Champions League, pero la jugada que se llevó todas las miradas fue la asistencia de Lamine Yamal a Anthony Gordon en el tercer tanto catalán en el Rams Park Stadyumu.

El joven talento español llegó hasta el área de los anfitriones y amagó de rabona para luego asistir al ariete inglés, recordando al tradicional movimiento que alguna vez lució el exvolante chileno Matías Fernández.

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