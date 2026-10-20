[VIDEO] Así fue el golazo de Lamine Yamal ante PSG

Lamine Yamal, delantero de FC Barcelona, convirtió un espectacular golazo para establecer el empate 2-2 ante París Saint-Germain, en el encuentro disputado este martes en el Parque de los Príncipes por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League.

El joven futbolista español fue protagonista de una brillante anotación que permitió al conjunto dirigido por Hansi Flick recuperar la igualdad, luego de que Lucas Hernández adelantara al equipo parisino con un cabezazo tras un centro de Désiré Doué.

El tanto tuvo un sabor especial para Yamal, quien anteriormente había cometido un error en la salida que terminó en el primer gol de PSG, convertido por Doué. Con su golazo, el atacante consiguió reivindicarse y mantener a Barcelona en la disputa del encuentro.