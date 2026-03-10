Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

[VIDEO] DT de Tottenham sacó al arquero después de recibir tres goles de Atlético en 15 minutos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El croata Igor Tudor reemplazó a Antonin Kinsky después de dos errores claves en el duelo de Champions.

Una increíble situación ocurrió este martes en el partido entre Atlético de Madrid y Tottenham en la Champions League, ya que el técnico del cuadro inglés, Igor Tudor, sacó al arquero Antonin Kinsky tras haber cometido dos errores y sufrido tres goles en los primeros 15 minutos del encuentro.

El primer error llegó en el minuto 6, cuando el arquero se equivocó en la salida y se la entregó a los colchoneros, que abrieron la cuenta gracias a Marcos Llorente.

Antoine Griezmann aprovechó otro error defensivo y en el minuto 13 firmó el 2-0 parcial, desatando la alegría local en el Estadio Metropolitano.

Pero la pesadilla no paró. En el cuarto de hora, Kinsky protagonizó otro blooper, fallando en un intento de dar un pase, y la pelota quedó servida para Julián Alvarez, quien remató para el 3-0 parcial.

Después del segundo error, Tudor sacó a Kinsky y envió a la cancha Guglielmo Vicario en el minuto 17.

Sin embargo, la movida no funcionó, ya que Vicario sufrió el cuarto gol de Atlético, obra de Robin Le Normand a los 22 minutos.

 

