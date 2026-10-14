[VIDEO] La brusca acción de Enzo Fernández contra el árbitro en Champions

El mediocampista argentino de Manchester City, Enzo Fernández, protagonizó una cuestionable acción durante la derrota por 4-2 ante PSG en la Champions League, luego de derribar al árbitro del encuentro con un brusco empujón.

La situación ocurrió cuando el futbolista intentaba incorporarse a una jugada ofensiva y se encontró con el juez en su trayectoria. En lugar de esquivarlo, Fernández extendió ambos brazos y lo empujó por la espalda, provocando su caída al césped, en una acción que quedó registrada por las cámaras de televisión.

El episodio se produjo durante una complicada jornada para Manchester City, que sufrió su primera derrota en esta edición de la Champions League ante el conjunto francés, pese a los dos goles de Erling Haaland en el segundo tiempo.