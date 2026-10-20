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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

[VIDEO] Raphinha intentó hacer el "látigo" de Ronaldinho y este fue el resultado

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero brasileño quiso lucirse con una maniobra al estilo de Ronaldinho, pero falló completamente y terminó enviando el balón al saque de arco.

[VIDEO] Raphinha intentó hacer el
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Raphinha, delantero de FC Barcelona, protagonizó un momento para el olvido durante el partido ante París Saint-Germain, luego de intentar un vistoso "látigo" frente al defensor ecuatoriano Willian Pacho y quedar en ridículo por su fallida ejecución.

El brasileño quiso imitar una de las maniobras características de Ronaldinho para superar la marca de su rival, pero el movimiento terminó de la peor manera: perdió el control del balón y lo envió directamente al saque de arco.

La jugada ocurrió durante el encuentro disputado en el Parque de los Príncipes por la tercera fecha de la Champions League, donde PSG terminó imponiéndose por 4-2 al conjunto catalán. El fallido intento de Raphinha quedó registrado en las imágenes de la transmisión televisiva.

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