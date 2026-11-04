[VIDEO] Vinicius se quebró durante minuto de silencio por la muerte de Jesús de Miguel

Vinicius Junior, delantero de Real Madrid, se emocionó hasta las lágrimas durante el minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel, futbolista de Tenerife que falleció tras sufrir un fuerte choque con el arquero Jesús Owono en un partido de la Segunda División española.

El brasileño no pudo contener el llanto durante el homenaje realizado en la previa del encuentro entre AEK Atenas y Real Madrid por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League, en una escena que reflejó el impacto de la tragedia en el fútbol europeo.

El homenaje formó parte de las muestras de respeto hacia el delantero de 30 años, cuya muerte provocó una profunda conmoción. Real Madrid también guardó un minuto de silencio durante su entrenamiento del martes, mientras distintos clubes europeos se sumaron a los homenajes en las jornadas de la Liga de Campeones.