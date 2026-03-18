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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

[VIDEOS] Los goles en el frenético primer tiempo entre FC Barcelona y Newcastle en la Champions

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los catalanes vencen 3-2 a las urracas.

[VIDEOS] Los goles en el frenético primer tiempo entre FC Barcelona y Newcastle en la Champions
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FC Barcelona y Newcastle empatan 2-2 en un frénetico primer tiempo, por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

- Los catalanes abrieron el marcador a los 6 minutos con un tanto del brasileño Raphinha, quien definió con borde interno al segundo palo dentro del área.

- El empate de las "urracas" llegó al minuto 15, gracias Anthony Elanga.

- El cuadro blaugrana volvió a encontrarse con la ventaja, de la mano del español Marc Bernal a los 18 minutos, quien después de un gran pivoteo empujó el balón a las redes.

- Los de inglaterra no bajaron los brazos e igualaron el encuentro con otro gol de Elanga a los 28', luego de que el inglés remató a merced en el área chica de Barcelona.

- En el cierre del primer lapso, Lamine Yamal encontró el 3-2 con un penal:

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