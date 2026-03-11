[VIDEOS] Real Madrid golpeó a Manchester City antes de la media hora con doblete de Valverde

Real Madrid golpeó primero a Manchester City antes de la media de juego en el partido de ida de los octavos de final de la Champions, con un doblete del uruguayo Federico Valverde en el "Santiago Bernabéu".

El primero llegó a los 20 minutos, tras un excelente pase del arquero Thibaut Courtois. Valverde controló y eludió al meta Gianluigi Donnarumma para anotar ante el arco vacío.

El segundo fue tras asistencia de Vinicius y con un gran zurdazo de Valverde dentro del área, firmando el 2-0 para los merengues (27').