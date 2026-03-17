[VIDEOS] Sporting Lisboa se desató con tres goles e igualó el global ante Bodo Glimt en la Champions

Goncalo Inacio, Pedro Goncalves y Luis Suárez fueron los encargados de adelantar a Sporting Lisboa con tres goles de ventaja ante Bodo/Glimt en la vuelta de los octavos de la Champions League, igualando el marcador global y buscando que el partido se extienda al alargue.

Inacio remató de cabeza al segundo palo al minuto 34 y batió al portero Nikita Haikin que quedó estático en la línea del arco.

Goncalves, al minuto 61 definió en el área chica, tras una gran asistencia del delantero colombiano Luis Suárez.

El delantero cafetero anotó de penal el tercer gol a los 78' e igualó las cosas en el global.

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