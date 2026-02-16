¿Vuelve a Real Madrid? La frase de Mourinho que definió su futuro ante los rumores

El técnico de Benfica, José Mourinho, aseguró este lunes que su objetivo inmediato es "eliminar a Real Madrid" de la Champions League, aunque matizó sus dichos expresando su deseo de que el estratego del cuadro español, Alvaro Arbeloa, se consagre campeón en el torneo local.

En conferencia de prensa previa al duelo en Lisboa, el portugués se deshizo en elogios hacia Arbeloa, a quien dirigió en su etapa como futbolista. "Es un entrenador con mucha capacidad, mucho madridismo y mucha personalidad para entrenar a Real Madrid", afirmó Mourinho.

Consultado sobre los rumores que lo vinculan nuevamente con el "Santiago Bernabéu", el adiestrador fue categórico. "Con Real Madrid cero", sentenció, recordando que mantiene contrato vigente por un año más con el elenco de las "Aguilas".

Sobre el trámite del partido, "Mou" advirtió que no se confiará de la victoria 4-2 obtenida en la fase de grupos, ya que ve una evolución táctica en su rival tras analizar sus triunfos ante Valencia y Real Sociedad. "Me espera un partido diferente. Tenemos que jugar como quiero yo y no como quiere Real Madrid que juguemos nosotros", reflexionó.

Finalmente, el DT confirmó buenas noticias para su plantel, ya que tendrá a todos sus jugadores disponibles, destacando el regreso del centrocampista colombiano Richard Ríos, quien superó una lesión de un mes, y la presencia del noruego Fredrik Aursnes.

El duelo entre ambos elencos está agendado para este martes 17 de febrero, desde las 17:00 horas.