ANFP dio a conocer la programación de la octava y novena fecha de la Liga de Primera

La ANFP anunció este miércoles la programación para la octava y novena fecha de la Liga de Primera, torneo que se reanudará después del receso por la Copa de la Liga.

La acción arrancará el jueves 2 de abril con el choque entre Universidad Católica y Palestino, cuadros que debutarán a la semana siguiente en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente.

Por su parte, Colo Colo visitará a Deportes Concepción y Universidad de Chile recibirá a Deportes La Serena.

La novena fecha, en tanto, se disputará el viernes 10 y el lunes 13 de abril, aunque uno de sus partidos, quedará pendiente para el 3 de mayo, el duelo estelar entre Colo Colo y Coquimbo Unido, debido al apretado calendario del cuadro pirata, que debutará en la Copa Libertadores.

La programación de la octava fecha

Jueves 2 de abril:

Universidad Católica vs. Palestino. 18:00 horas. Claro Arena.

Viernes 3 de abril

Coquimbo Unido vs. Cobresal. 17:30 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

17:30 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" O'Higgins vs Audax Italiano. 20:00 horas. Estadio El Teniente.

Sábado 4 de abril



Deportes Limache vs. Unión La Calera. 17:30 horas. Estadio "Lucio Fariña Fernández".

17:30 horas. Estadio "Lucio Fariña Fernández". Everton vs. Ñublense. 20:00 horas. Estadio Sausalito.

Domingo 5 de abril

Deportes Concepción vs. Colo Colo . 15:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

. 15:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo". Universidad de Chile vs. Deportes La Serena. 18:00 horas. Estadio Nacional.

Lunes 6 de abril

Huachipato vs. Universidad de Concepción. 20:00 horas. Estadio Huachipato CAP-Acero.

La programación de la novena fecha

Viernes 10 de abril

O'Higgins vs. Huachipato. 20:00 horas. Estadio Codelco El Teniente.

Sábado 11 de abril

Deportes La Serena vs. Everton . 15:00 horas. Estadio La Portada.

. 15:00 horas. Estadio La Portada. Audax Italiano vs. Universidad Católica . 17:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

. 17:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida. Palestino vs. Deportes Limache. 20:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Domingo 12 de abril

Ñublense vs. Universidad de Chile . 17:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".

. 17:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún". Universidad de Concepción vs. Cobresal. 20:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Lunes 13 de abril

Unión La Calera vs. Deportes Concepción. 20:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán Nazar".

Domingo 3 de mayo