ANFP dio a conocer la programación de la octava y novena fecha de la Liga de Primera
La acción arrancará el jueves 2 de abril con el choque entre Universidad Católica y Palestino
La acción arrancará el jueves 2 de abril con el choque entre Universidad Católica y Palestino
La ANFP anunció este miércoles la programación para la octava y novena fecha de la Liga de Primera, torneo que se reanudará después del receso por la Copa de la Liga.
La acción arrancará el jueves 2 de abril con el choque entre Universidad Católica y Palestino, cuadros que debutarán a la semana siguiente en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente.
Por su parte, Colo Colo visitará a Deportes Concepción y Universidad de Chile recibirá a Deportes La Serena.
La novena fecha, en tanto, se disputará el viernes 10 y el lunes 13 de abril, aunque uno de sus partidos, quedará pendiente para el 3 de mayo, el duelo estelar entre Colo Colo y Coquimbo Unido, debido al apretado calendario del cuadro pirata, que debutará en la Copa Libertadores.
Jueves 2 de abril:
Viernes 3 de abril
Sábado 4 de abril
Domingo 5 de abril
Lunes 6 de abril
Viernes 10 de abril
Sábado 11 de abril
Domingo 12 de abril
Lunes 13 de abril
Domingo 3 de mayo