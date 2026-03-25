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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

ANFP dio a conocer la programación de la octava y novena fecha de la Liga de Primera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La acción arrancará el jueves 2 de abril con el choque entre Universidad Católica y Palestino

ANFP dio a conocer la programación de la octava y novena fecha de la Liga de Primera
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La ANFP anunció este miércoles la programación para la octava y novena fecha de la Liga de Primera, torneo que se reanudará después del receso por  la Copa de la Liga.

La acción arrancará el jueves 2 de abril con el choque entre Universidad Católica y Palestino, cuadros que debutarán a la semana siguiente en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente.

Por su parte, Colo Colo visitará a Deportes Concepción y Universidad de Chile recibirá a Deportes La Serena.

La novena fecha, en tanto, se disputará el viernes 10 y el lunes 13 de abril, aunque uno de sus partidos, quedará pendiente para el 3 de mayo, el duelo estelar entre Colo Colo y Coquimbo Unido, debido al apretado calendario del cuadro pirata, que debutará en la Copa Libertadores. 

La programación de la octava fecha

Jueves 2 de abril:

  • Universidad Católica vs. Palestino. 18:00 horas. Claro Arena.

Viernes 3 de abril

  • Coquimbo Unido vs. Cobresal. 17:30 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"
  • O'Higgins vs Audax Italiano. 20:00 horas. Estadio El Teniente.

Sábado 4 de abril

  • Deportes Limache vs. Unión La Calera. 17:30 horas. Estadio "Lucio Fariña Fernández".
  • Everton vs. Ñublense. 20:00 horas. Estadio Sausalito.

Domingo 5 de abril

  • Deportes Concepción vs. Colo Colo. 15:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".
  • Universidad de Chile vs. Deportes La Serena. 18:00 horas. Estadio Nacional.

Lunes 6 de abril

  • Huachipato vs. Universidad de Concepción. 20:00 horas. Estadio Huachipato CAP-Acero.

La programación de la novena fecha

Viernes 10 de abril

  • O'Higgins vs. Huachipato. 20:00 horas. Estadio Codelco El Teniente.

Sábado 11 de abril

  • Deportes La Serena vs. Everton. 15:00 horas. Estadio La Portada.
  • Audax Italiano vs. Universidad Católica. 17:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.
  • Palestino vs. Deportes Limache. 20:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Domingo 12 de abril

  • Ñublense vs. Universidad de Chile. 17:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".
  • Universidad de Concepción vs. Cobresal. 20:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Lunes 13 de abril

  • Unión La Calera vs. Deportes Concepción. 20:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán Nazar".

Domingo 3 de mayo

  • Colo Colo vs. Coquimbo Unido. 17:30 horas. Estadio Monumental.

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