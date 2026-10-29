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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

ANFP reprogramó duelo de O'Higgins y Ñublense en la fecha 26 de la Liga

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El partido se adelantó tras la suspensión de la última fecha en el Ascenso.

ANFP reprogramó duelo de O'Higgins y Ñublense en la fecha 26 de la Liga
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La ANFP reprogramó el partido de O'Higgins y Ñublense de la fecha 26 de la Liga de Primera, que se jugará este sábado en Rancagua.

Originalmente, este partido estaba fijado para las 20:00 horas de este sábado 31 de octubre, pero se adelantó y se jugará a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio El Teniente.

Este cambio fue debido a la suspensión de la última fecha de la Liga de Ascenso, que se iba a disputar el sábado, debido al caso de la desafiliación de San Marcos de Arica por parte de la Primera Sala del Tribunal.

El partido es clave para ambos elencos, ya que los chillanejos están octavos con 37 puntos y pelean por entrar en la zona de copas; y los rancagüinos, en cambio, necesitan sumar con urgencia, ya que están decimoterceros con 28 unidades y quieren alejarse de la zona de descenso.

Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa.cl.

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