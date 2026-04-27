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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Arbitro Fernando Véjar denunció falta de agua caliente en La Portada

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El informe del duelo entre La Serena y Huachipato consignó observaciones fuera de la cancha.

Arbitro Fernando Véjar denunció falta de agua caliente en La Portada
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El árbitro Fernando Véjar denunció falta de agua caliente en el camarín arbitral del Estadio La Portada, donde La Serena empató 0-0 ante Huachipato FC el domingo 26 de abril, por la Liga de Primera.

En el informe oficial del partido, el juez consignó que en el apartado de incidencias no hubo hechos antes, durante ni después del encuentro, salvo amonestaciones y expulsiones.

En otras observaciones detalló: "Se realiza minuto de silencio antes del inicio del partido. Camarín de árbitros no cuenta con agua caliente. Impresora proporcionada por club local no funcionó, la cual retrasó la impresión de la planilla oficial del partido".

El documento también registró la expulsión de Francis Manuel Mac Allister, jugador de La Serena, a los 55 minutos, por segunda tarjeta amarilla. El motivo informado fue: "Ser culpable de conducta antideportiva: Ser culpable de conducta antideportiva. Corta un ataque prometedor del equipo adversario, jugando el balón con su mano de forma voluntaria".

En lo deportivo, La Serena y Huachipato FC no se sacaron ventajas y cerraron un empate sin goles en La Portada, en un compromiso correspondiente a la temporada 2026 de la Primera División.

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