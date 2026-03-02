Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
Audax Italiano solicitó que duelo ante Colo Colo se juegue sin hinchas visitantes en La Florida
Autor: Redacción Cooperativa
El partido será el sábado por la sexta fecha de la Liga.
Audax Italiano solicitó que el duelo ante Colo Colo, por la sexta fecha de la Liga de Primera, se dispute sin hinchas albos el sábado en el Estadio Bicentenario de La Florida.
Según información de Cooperativa Deportes, la dirigencia del cuadro itálico solicitó a las autoridades un aforo de 4.800 personas, solo con público local.
El partido entre itálicos y albos está programado para el sábado 7 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT).
