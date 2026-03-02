Las Diablas se estrenaron con goleada sobre Suiza en el Premundial de Hockey Césped de Santiago

La selección chilena femenina de hockey césped se estrenó este lunes con una goleada por 6-0 sobre Suiza en el Premundial que se celebra en Santiago, y que da tres cupos a la Copa del Mundo que se disputará en Países Bajos y Bélgica.

En el Centro de Hockey "Claudia Schüler" del Parque Estadio Nacional, las Diablas dominaron y celebraron con los goles de Manuela Urroz (2), Fernanda Arrieta, , Fernanda Villagrán, Denisse Rojas y María Jesús Maldonado.

Con el triunfo, Chile quedó en el primer lugar del Grupo A, junto a Australia, que también debutó con una victoria por 4-0 sobre Francia.

El próximo partido de Las Diablas será el miércoles 4 de marzo, a las 15:45 horas (18:45 GMT), ante Australia.