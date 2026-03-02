Síguenos:
Tópicos: Deportes | Hockey césped | Selección chilena

Las Diablas se estrenaron con goleada sobre Suiza en el Premundial de Hockey Césped de Santiago

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Las chilenas buscan un cupo al Mundial de Países Bajos y Bélgica.


La selección chilena femenina de hockey césped se estrenó este lunes con una goleada por 6-0 sobre Suiza en el Premundial que se celebra en Santiago, y que da tres cupos a la Copa del Mundo que se disputará en Países Bajos y Bélgica.

En el Centro de Hockey "Claudia Schüler" del Parque Estadio Nacional, las Diablas dominaron y celebraron con los goles de Manuela Urroz (2), Fernanda Arrieta, , Fernanda Villagrán, Denisse Rojas y María Jesús Maldonado.

Con el triunfo, Chile quedó en el primer lugar del Grupo A, junto a Australia, que también debutó con una victoria por 4-0 sobre Francia.

El próximo partido de Las Diablas será el miércoles 4 de marzo, a las 15:45 horas (18:45 GMT), ante Australia.

En portada