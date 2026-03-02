Cable chino: Boric dice que alertó a Kast sobre "amenazas" de EE.UU., pero futuro ministro lo niega

El futuro ministro del Interior de José Antonio Kast, Claudio Alvarado, contradijo este lunes las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, quien aseguró haber informado previamente al Mandatario electo, José Antonio Kast, sobre las aprensiones de Estados Unidos respecto al proyecto del cable submarino con China.

La polémica surgió tras conocerse extractos de una entrevista del Jefe de Estado saliente en Meganoticias, donde sostiene que advirtió a su sucesor sobre las implicancias geopolíticas y las preocupaciones transmitidas por la embajada estadounidense antes de que el conflicto estallara públicamente.

"Acá no hay nada oculto (...) Hemos sido absolutamente transparentes. Yo, de hecho, hablé con el Presidente electo semanas antes de que esto fuera una polémica, para transmitirle mi percepción respecto al asunto, ya que Estados Unidos ya había manifestado estas amenazas", declaró Boric en un fragmento adelantado de la conversación que se emitirá esta noche.

"Le dije (a Kast) que quería conversar sobre específicamente el cable submarino, porque me parecía que como es una decisión delicada, dada la situación geopolítica y una decisión de largo aliento; que independiente de la decisión que tomara nuestro Gobierno respecto del punto de la concesión, esto igual continuaría en tramitación durante su Gobierno, me parecía importante conversarlo con él", añadió.

Sin embargo, a la salida de una reunión técnica en el Ministerio del Interior, Alvarado fue enfático: "El Presidente electo no fue informado, no tenía conocimiento alguno y en las conversaciones que se sostuvieron no se le manifestó este tipo de situación".

"Respecto al cable submarino chino, no teníamos conocimiento, no teníamos información y no se transparentó nada de lo que estaba sucediendo respecto a esa materia", insistió.

El "desmentido" de Alvarado no fue el único punto de fricción. El futuro jefe de gabinete también se refirió a las críticas de la ministra vocera, Camila Vallejo, quien acusó al futuro titular de la Segpres, José García, de negarse a dialogar sobre el proyecto de Sala Cuna.

El próximo jefe del Interior defendió la postura del actual senador, señalando que, ante la falta de certezas sobre el costo financiero del proyecto, lo responsable es un análisis técnico pausado en el Senado.

Reunión clave para mañana

Este cruce de versiones ocurre en vísperas de que, este martes a las 08:00 horas, Boric reciba por tercera vez a Kast en La Moneda.

A la instancia se sumarán posteriormente diversos ministros sectoriales, a petición del equipo del líder republicano, para intentar dar fluidez a un traspaso que, hasta ahora, ha estado marcado por declaraciones encontradas y una evidente tensión diplomática y política.