Audax Italiano tumbó a Universidad de Concepción y celebró su primer triunfo en la Liga

Audax Italiano celebró su primer triunfo en la Liga de Primera 2026, al vencer por 3-0 a Universidad de Concepción en el Estadio Bicentenario de La Florida, en el inicio de la segunda fecha del torneo.

El cuadro itálico fue dominador en el cesped sintético y pegó de entrada, tras una gran jugada colectiva que finiquitó Diego Coelho para el 1-0 parcial (7').

Los pupilos de Gustavo Lema continuaron manejando el partido ante el errático cuadro penquista y estiraron la ventaja con un disparo lejano de Federico Mateos, quien aprovechó la mala ubicación del arquero Santiago Silva (42').

En la segunda parte, el campanil trató de dar el vuelta el partido y encontrar la paridad, pero los itálicos apostaron por una estrategia cautelosa, protegieron la ventaja en el tablero y liquidaron con un letal contragolpe que lideró con un tremendo carrerón Giovanni Chiaverano y concretó Franco Troyansky (90+6').

Pese a la victoria, no todo fueron cuentas alegres para los audinos, ya que Michael Fuentes y Nicolás Aedo salieron lesionados en el complemento.

Con el resultado, Audax quedó con cuatro puntos y dormirá como líder, a la espera del desarrollo de la fecha; la U penquista, en cambio, está en la medianía de la tabla con tres positivos.

En la próxima fecha, Audax Italiano visitará a Ñublense, mientras que U. de Concepción tendrá un clásico penquista ante Deportes Concepción.