Audax Italiano y La Calera chocan en un duelo de necesitados en el inicio de la fecha 20

Audax Italiano y Unión La Calera serán los encargados de abrir la fecha 20 de la Liga de Primera este viernes en el Bicentenario de La Florida, desde las 20:30 horas (00:30 GMT), en un duelo de equipos necesitados en la tabla de posiciones.

El cuadro itálico arrastra dos empates consecutivos y está con 21 puntos en el decimotercer puesto, y necesita la victoria para tomar un respiro. La derrota lo dejará estancado y complicado en la parte baja, pese a tener un colchón de puntos sobre el penúltimo en la zona de descenso, Cobresal.

Al frente, sin embargo, está un rival directo en la parte baja, Unión La Calera, que está justamente en el último lugar, con solo 13 unidades.

Los cementeros suman nueve partidos sin ganar en el torneo y la última vez que celebraron fue en marzo pasado, un sorpresivo 1-2 sobre Universidad Católica en el Claro Arena.

La Calera está obligada a ganar en el pasto sintético de La Florida, no solo para recortar distancia con Cobresal, que tiene 17, sino también para sostener el proceso del técnico Martín Cicotello.

El duelo será arbitrado por Mario Sepúlveda, mientras que el VAR estará a cargo de José Cabero.

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