Educación 2020 defendió "Yo elijo mi PC" ante recortes: La respuesta es mejorarlo; no suprimirlo

La directora ejecutiva de Educación 2020, Ingrid Olea, cuestionó este martes la propuesta de suspender la entrega de computadores a través del programa "Yo elijo mi PC": afirmó que ante las falencias detectadas "la respuesta siempre es mejorarlo; no suprimirlo", dado que son un beneficio importante para miles de estudiantes.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, la representante de la institución advirtió que cancelar la entrega de estos equipos portátiles dejará a cerca de 96 mil escolares vulnerables sin herramientas tecnológicas ni internet, lo que profundizará la brecha digital en las familias de menores ingresos.

Para Olea, evaluar el beneficio únicamente bajo una métrica pedagógica desconoce el rol social democratizador de la política pública, ya que el computador opera como un bien de integración digital para el estudiante y todo su núcleo familiar.

"En lo concreto, estos estudiantes, cuando no reciben un computador y no tienen otra forma de acceder en la casa, que es una situación que se repite mucho, tienen que acceder en los laboratorios del colegio, que significa estar como sujetos a las restricciones de horario y disponibilidad que haya, o en las bibliotecas públicas a las que puedan acceder", analizó la experta.

En esta línea, destacó que "estos computadores vienen preparados con el material pedagógico asociado al año en el que están cursando y también después viene con los materiales de los años siguientes", por lo que son de ayuda para los estudiantes.

La medida impactaría directamente a cerca de 96 mil estudiantes vulnerables en todo el territorio nacional. (FOTO: Mineduc)

"Entonces, es una herramienta que en el fondo ayuda a estudiar, a aprender los contenidos que se están viendo en el colegio, y también a acceder a otros conocimientos, a otras habilidades que van mucho más allá de lo que se está viendo en el colegio", puntualizó.

Frente a esto, Olea explicó que existe una confusión de origen al evaluar el impacto del programa en los aprendizajes medibles: aseguró que "tiene una dimensión social de cierre de brechas para los estudiantes y sus familias que hoy no se está reflejando en esas evaluaciones".

Mejorar y focalizar en vez de suprimir

Consultada respecto de si un programa con debilidades detectadas debe eliminarse del presupuesto o ser rediseñado, la directora ejecutiva de Educación 2020 afirmó que "la respuesta siempre es mejorarlo".

"La respuesta es mejorarlo y así lo vemos en todos los otros programas y beneficios que hoy día no se están eliminando, porque rara vez un programa va a recibir una evaluación perfecta por 17 años. Es bueno y es deseable que se vayan identificando los problemas que tienen los programas sociales para ir mejorándolos", precisó en Cooperativa.

La especialista enfatizó que estos dispositivos representan una herramienta fundamental para el cierre de la brecha digital en los hogares de menores recursos. (FOTO: Pexels)

Finalmente, descartó que las familias de sectores vulnerables puedan asumir este gasto tecnológico por su cuenta ante la salida del Estado, calificando la alternativa de impracticable.

"En el diseño del programa se puede ajustar de manera bastante sencilla y se pueden cambiar los criterios de focalización, darle mayor peso en la asignación al nivel de vulnerabilidad (...) Se pueden hacer muchos ajustes antes de cortar el programa", cerró Olea.