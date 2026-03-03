Cancha del Sausalito dejó atrás su mal estado y está en óptimas condiciones para el Everton-Limache

Luego de estar en mal estado por hongos y algunas actividades, la cancha del Estadio Sausalito se encuentra en óptimas condiciones para el encuentro entre Everton y Deportes Limache por la Liga de Primera.

La productora a cargo de los eventos realizados en el campo de juego asumió los costos para los trabajos de reparación del reducto viñamarino. Las labores fueron realizados en coordinación con los equipos municipales y una empresa externa especializada en la recuperación del césped.

Los trabajos incluyeron verticorte, aireación, resiembra, topeo y fertilización integral de toda la cancha.

El cotejo entre viñamarinos y "tomateros" está programado para jugarse este sábado 7 de Marzo a las 12:00 horas (15:00 GMT) por la sexta fecha del torneo nacional.