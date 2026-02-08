Charles Aránguiz tras caída de La U: La derrota pasó netamente por los jugadores

Charles Aránguiz, capitán de Universidad de Chile, abordó la derrota de los azules ante Huachipato por 2-1 en la segunda fecha de la Liga de Primera y el bicampeón de América tuvo autocrítica por el rendimiento de los jugadores.

"La derrota pasó netamente por los jugadores, no tener actitud y atención a los detalles pasa por nosotros", señaló en zona mixta.

En relación al desarrollo del encuentro, el "Príncipe" explicó que el equipo tuvo momentos positivos, aunque reconoció falencias en el complemento.

"Creo que el primer tiempo tuvimos una mejora, después en el segundo tiempo nos costó más. El partido se desordenó y por pequeños detalles perdimos", comentó.

Asimismo, el mediocampista respaldó a Francisco Meneghini y recordó que el equipo se encuentra en una etapa de adaptación. "Es un proceso nuevo, necesitamos un poco de tiempo para adaptarnos al técnico", explicó.

Finalmente, Aránguiz aseguró que el plantel buscará corregir errores para revertir la situación. "Todos los partidos tratamos de hacer las cosas bien para ganar, vamos a corregir las cosas conseguir el triunfo", concluyó.

¿Qué es lo que sigue para Universidad de Chile y Huachipato?

El siguiente encuentro del cuadro laico será como visitante ante Palestino el viernes 13 de febrero a las 20:30 horas (23:30 GMT) por la fecha de la Liga de Primera.

Por su parte, los acereros enfrentarán a Everton este viernes 13 de febrero a las 18:00 horas (21:00 GMT).