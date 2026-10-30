Cobresal recibe a Everton en la fecha 26 de la Liga de Primera

Con el clásico universtiario entre la U y la UC como plato fuerte, además de una intensa pelea en la tabla, la Liga de Primera 2026 desarrolla este fin de semana su fecha 26.

Domingo 1 de noviembre

Huachipato 0-0 Deportes La Serena. Finalizado. Estadio Huachipato.

Universidad Católica 1-0 Universidad de Chile. Finalizado. Claro Arena. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y escucha la transmisión de Cooperativa Deportes.

1-0: 3' Clemente Montes (UC)

Cobresal 0-0 Everton. Segundo tiempo. Estadio El Cobre.

Lunes 2 de noviembre

Deportes Limache vs. Audax Italiano . 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

. 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán". Deportes Concepción vs. Palestino. 20:30 horas. Estadio "Ester Roa".

Viernes 30 de octubre

Colo Colo 6-1 Universidad de Concepción. Finalizado. Estadio Monumental. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.

1-0: 6' Alvaro Madrid (CC); 2-0: 9' Javier Correa (CC); 3-0: 20' Javier Correa (CC); 4-0: 36' Javier Correa (CC); 5-0: 45' Javier Correa (CC); 5-1: 46' Jeison Fuentealba (UDEC); 6-1: 51' Joaquín Sosa (CC)

Coquimbo Unido 1-0 Unión La Calera. Finalizado. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

1-0: 63' Luis Riveros (COQ)

Sábado 31 de octubre

O'Higgins 1-0 Ñublense. Finalizado. Estadio El Teniente.

1-0: 43' Arnaldo Castillo (OHI)