Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
Cobresal se estrenó en la Liga de Primera con ajustado triunfo sobre Huachipato
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El cuadro minero hizo valer su localía en El Salvador.
El cuadro minero hizo valer su localía en El Salvador.
Cobresal se estrenó en la Liga de Primera 2026 con un ajustado triunfo por 1-0 sobre Huachipato en el Estadio El Cobre en El Salvador.
El conjunto dirigido por Gustavo Huerta aprovechó la localía y pudo imponerse ante los pupilos de Jaime García, con un solitario penal de Steffan Pino antes del final del primer tiempo (45+6').
Con el triunfo, Cobresal quedó en la parte alta junto a Limache y Universidad de Concepción; mientrsa que Huachipato quedó en la parte baja junto a Coquimbo y Colo Colo.
En la próxima fecha, Huachipato recibirá a Universidad de Chile, mientras que Cobresal visitó a Unión La Calera.