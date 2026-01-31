Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Cobresal se estrenó en la Liga de Primera con ajustado triunfo sobre Huachipato

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro minero hizo valer su localía en El Salvador.

Cobresal se estrenó en la Liga de Primera 2026 con un ajustado triunfo por 1-0 sobre Huachipato en el Estadio El Cobre en El Salvador.

El conjunto dirigido por Gustavo Huerta aprovechó la localía y pudo imponerse ante los pupilos de Jaime García, con un solitario penal de Steffan Pino antes del final del primer tiempo (45+6').

Con el triunfo, Cobresal quedó en la parte alta junto a Limache y Universidad de Concepción; mientrsa que Huachipato quedó en la parte baja junto a Coquimbo y Colo Colo.

En la próxima fecha, Huachipato recibirá a Universidad de Chile, mientras que Cobresal visitó a Unión La Calera.

