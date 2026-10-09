Cobresal y Universidad Concepción luchan en un duelo clave por la permanencia

Este sábado se reanuda la Liga de Primera, tras el receso por la fecha FIFA, con el inicio de la jornada 24, y los encargados de levantar el telón, desde las 15:00 horas (18:00 GMT) en El Salvador, son dos equipos que protagonizan una ardua lucha por la permanencia: Cobresal y Universidad de Concepción.

El cuadro minero, entrenado por Gustavo Huerta, se ubica en el decimocuarto puesto de la tabla, con 24 puntos, y está obligado a aprovechar su localía en el Estadio El Cobre, con un triunfo o un empate, para mantenerse fuera de la zona de peligro.

Los penquistas, por su lado, arrastran una racha de tres derrotas al hilo y están una complicada situación, ya que marchan penúltimos, con 22 unidades en la zona de descenso, superando por cinco puntos al colista Unión La Calera.

Por ese motivo, los pupilos de Cristián "La Nona" Muñoz tiene la urgencia de conseguir los tres puntos en El Salvador: La victoria le permitirá salir de la zona roja y justamente dejar a Cobresal en los puestos de descenso.

El duelo será arbitrado por Gastón Philippe, mientras que el VAR estará a cargo de Cristián Garay.

Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa.cl.