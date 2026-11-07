Colo Colo busca sellar la anhelada estrella 35 en su visita a Ñublense

Colo Colo afronta un duelo decisivo este domingo 8 de noviembre, jornada en la que visitará a Ñublense en el Estadio Municipal "Nelson Oyarzún Arenas" a partir de las 15:00 horas (18:00 GMT), con la opción de consagrarse campeón en la fecha 27 de la Liga de Primera.



El conjunto dirigido por Fernando Ortiz comanda la tabla con 58 puntos y sostiene una cómoda ventaja de diez unidades sobre Universidad de Chile, escolta que jugará en simultáneo ante Cobresal.

Tras aplastar por 6-1 a Universidad de Concepción con un "póker" del ariete Javier Correa, a los "albos" les basta un triunfo en Chillán para asegurar el trofeo sin depender de otros marcadores.

Incluso, un empate o una caída también les da el cetro, según otros resultados. Con una igualdad festejarán si los azules no superan a los "mineros", mientras que si pierden necesitarán una derrota "laica" y que Universidad Católica, tercera con 46 unidades, no haya superado a Deportes Limache al mediodía (12:30 horas) en el Claro Arena.

Esta inminente corona asoma como una redención tras el amargo 2025, cuando el elenco de Macul vivió un Centenario para el olvido al terminar octavo y sin copas internacionales. Ratificado pese a ese duro cierre, Ortiz revirtió las dudas para quedar a un paso de su primer título como entrenador.

En ese sentido, el "Tano" buscará consagrarse formando con: Vozinha; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Jeyson Rojas, Alvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa; Francisco Marchant, Javier Correa y Gedeón Díaz.

En frente, Ñublense intentará aguar la fiesta del "popular" para acercarse a la Copa Sudamericana. Undécimos con 35 positivos y a tres de la zona de clasificación, los "diablos rojos" llegan urgidos tras caer ante O'Higgins y sufrir cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, además de cargar con el 6-2 adverso de la primera rueda.

Tal es la ilusión que Blanco y Negro ya solicitó autorización formal para abrir el Estadio Monumental con aforo completo este lunes 9 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, con la intención de recibir al plantel junto a sus hinchas y artistas invitados en caso de abrochar la vuelta olímpica como forastero.

Con el arbitraje de Juan Lara, todos los detalles de este trascendental compromiso los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.