Colo Colo busca sellar la anhelada estrella 35 en su visita a Ñublense
El "cacique" necesita una victoria para gritar campeón sin depender de otros resultados.
El "cacique" necesita una victoria para gritar campeón sin depender de otros resultados.
Colo Colo afronta un duelo decisivo este domingo 8 de noviembre, jornada en la que visitará a Ñublense en el Estadio Municipal "Nelson Oyarzún Arenas" a partir de las 15:00 horas (18:00 GMT), con la opción de consagrarse campeón en la fecha 27 de la Liga de Primera.
El conjunto dirigido por Fernando Ortiz comanda la tabla con 58 puntos y sostiene una cómoda ventaja de diez unidades sobre Universidad de Chile, escolta que jugará en simultáneo ante Cobresal.
Tras aplastar por 6-1 a Universidad de Concepción con un "póker" del ariete Javier Correa, a los "albos" les basta un triunfo en Chillán para asegurar el trofeo sin depender de otros marcadores.
Incluso, un empate o una caída también les da el cetro, según otros resultados. Con una igualdad festejarán si los azules no superan a los "mineros", mientras que si pierden necesitarán una derrota "laica" y que Universidad Católica, tercera con 46 unidades, no haya superado a Deportes Limache al mediodía (12:30 horas) en el Claro Arena.
Esta inminente corona asoma como una redención tras el amargo 2025, cuando el elenco de Macul vivió un Centenario para el olvido al terminar octavo y sin copas internacionales. Ratificado pese a ese duro cierre, Ortiz revirtió las dudas para quedar a un paso de su primer título como entrenador.
En ese sentido, el "Tano" buscará consagrarse formando con: Vozinha; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Jeyson Rojas, Alvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa; Francisco Marchant, Javier Correa y Gedeón Díaz.
En frente, Ñublense intentará aguar la fiesta del "popular" para acercarse a la Copa Sudamericana. Undécimos con 35 positivos y a tres de la zona de clasificación, los "diablos rojos" llegan urgidos tras caer ante O'Higgins y sufrir cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, además de cargar con el 6-2 adverso de la primera rueda.
Tal es la ilusión que Blanco y Negro ya solicitó autorización formal para abrir el Estadio Monumental con aforo completo este lunes 9 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, con la intención de recibir al plantel junto a sus hinchas y artistas invitados en caso de abrochar la vuelta olímpica como forastero.
Con el arbitraje de Juan Lara, todos los detalles de este trascendental compromiso los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.