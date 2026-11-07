Teletón 2026 superó la mitad de su meta a horas del cierre

La Teletón 2026 dio el vamos al cierre de su campaña solidaria en el Estadio Nacional, esperando llegar a la meta de $44.253.268.546 fijada para esta edición,

Antes de iniciar la transmisión desde el coliseo ñuñoíno, el monto de recaudación aún no llegaba a la mitad, alcanzando los $21.493.010.747.

Emocionante y enérgico discurso de Isi Uribe

Isidora Uribe, exembajadora de la campaña de Teletón en 2011, abrió la noche con un emocionante discurso, donde la estudiante de Derecho y activista por la inclusión hizo un llamado a que "no nos quedemos en una sola jornada", sino llevar "esta solidaridad, esta empatía, este respeto hacia otras instancias".

"Hacia lo cotidiano, hacia aquello que nos conecta con otros, en cómo derribemos barreras, en cómo fomentemos la inclusión en cualquier espacio en el que nos encontremos, porque sé que podemos ser diferentes", declaró.

Sinaka, Princesa Alba, FOJI y una confusión

Posteriormente, Sinaka y Princesa Alba se subieron al escenario para encabezar la apertura e interpretar el himno de la campaña, "Súmate a lo que nos une", junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de FOJI, bajo la dirección de Paolo Bortolameolli.

Tras la preseentaciónm el cantante Sinaka tuvo una confusión a pedir que la gente vaya a donar para la campaña: "Recuerden que el RUT está activo todo el año, 24.500-03".

Primer cómputo desde el Estadio Nacional

Tras una millonaria donación de una de las marcas, Don Francisco encabezó el anuncio del primer cómputo desde el Estadio Nacional, recién superando la mitad de la meta de recaudación: $25.658.657.366.

Stefan Kramer, Tito El Bambino, Santaferia, Gondwana y Quique Neira son parte del show de cierre de la cruzada solidaria.