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Tópicos: País | Policial | Drogas

Condenan a presuntos miembros del cartel Jalisco Nueva Generación por elaboración de metanfetamina

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa / ATON

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta emitió un veredicto condenatorio contra los sujetos que, muy parecido a "Breaking Bad", mantenían una “cocina” para hacer la sustancia.

La Fiscalía pidió 35 años de presidio para ambos al ser formalizados por la elaboración de drogas, tenencia de precursores químicos y asociación para cometer delitos de la Ley 20.000.

Condenan a presuntos miembros del cartel Jalisco Nueva Generación por elaboración de metanfetamina
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El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta emitió veredicto condenatorio contra dos ciudadanos mexicanos que, de forma muy parecida a la serie "Breaking Bad", mantenían una "cocina" de metanfetamina.

Los sujetos fueron imputados por los delitos de tráfico de drogas, elaboración ilegal de drogas, tenencia de precursores químicos y asociación para cometer delitos de la Ley 20.000. La Fiscalía Regional de Antofagasta pidió 35 años de presidio para cada uno.

De acuerdo a la investigación, los imputados son parte de una organización criminal transnacional, presuntamente vinculada al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, que buscaba posicionarse en Chile como plaza de recepción, procesamiento y comercialización de cristales de metanfetamina hacia Europa y Oceanía.

Ambos fueron detenidos en enero de 2025, durante un operativo de Carabineros y el Ministerio Público en una parcela ubicada en Lolol, en la Región de O'Higgins, donde instalaron un laboratorio clandestino para la síntesis y elaboración de la sustancia.

La investigación "Cristales del Pacífico" permitió incautar 844 kilos de metanfetamina, la mayor registrada en el país, además de productos químicos y otros elementos para su procesamiento.

Asimismo, se estableció que los productos fueron ingresados a Chile vía marítima, ocultos en tinetas de pintura, en una embarcación proveniente del Puerto de Manzanillo, en México.

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