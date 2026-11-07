Condenan a presuntos miembros del cartel Jalisco Nueva Generación por elaboración de metanfetamina

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta emitió veredicto condenatorio contra dos ciudadanos mexicanos que, de forma muy parecida a la serie "Breaking Bad", mantenían una "cocina" de metanfetamina.

Los sujetos fueron imputados por los delitos de tráfico de drogas, elaboración ilegal de drogas, tenencia de precursores químicos y asociación para cometer delitos de la Ley 20.000. La Fiscalía Regional de Antofagasta pidió 35 años de presidio para cada uno.

De acuerdo a la investigación, los imputados son parte de una organización criminal transnacional, presuntamente vinculada al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, que buscaba posicionarse en Chile como plaza de recepción, procesamiento y comercialización de cristales de metanfetamina hacia Europa y Oceanía.

Ambos fueron detenidos en enero de 2025, durante un operativo de Carabineros y el Ministerio Público en una parcela ubicada en Lolol, en la Región de O'Higgins, donde instalaron un laboratorio clandestino para la síntesis y elaboración de la sustancia.

La investigación "Cristales del Pacífico" permitió incautar 844 kilos de metanfetamina, la mayor registrada en el país, además de productos químicos y otros elementos para su procesamiento.

Asimismo, se estableció que los productos fueron ingresados a Chile vía marítima, ocultos en tinetas de pintura, en una embarcación proveniente del Puerto de Manzanillo, en México.