Criteria: Kast mantiene su aprobación en 38% y desaprobación aumenta al 51%

La última encuesta Criteria, difundida este domingo, reveló que la aprobación del Presidente José Antonio Kast no tuvo variaciones, pero la desaprobación aumentó en dos puntos respecto de la medición anterior.

Según detalla el sondeo, realizado el 29 de abril, el respaldo ciudadano del Mandatario se mantiene en 38%, mientras que la desaprobación alcanza el 51%.

En tanto, la percepción sobre el camino que está tomando el Gobierno para enfrentar la llamada situación de emergencia en el país se mantiene sin cambios. Un 43% considera que el rumbo es incorrecto, frente a un 37% que lo ve correcto, mientras que un 20% declaró no tener una opinión clara.

Percepción sobre gasto público

Respecto del gasto público, un 39% de los encuestados está de acuerdo con la afirmación del Jefe de Estado de que es posible reducir significativamente el desembolso fiscal sin afectar los beneficios sociales, anotando una caída de 22% respecto de marzo.

A la vez, solamente un 12% apoya disminuir los bonos y subsidios que reciben las familias o reducir el presupuesto destinado a ciertos programas sociales.

Por otro lado, un 24% consideró que el Estado de Chile utiliza los recursos de manera más bien eficiente, registrando un aumento de cuatro puntos respecto a. marzo. En contraste, un 59% -sin variación respecto de la medición anterior- opinó que el gasto es más bien ineficiente.

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Pulso Ciudadano: Aprobación bajó al 29%

Por su parte, la última encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research expuso que la aprobación del Presidente Kast sufrió una caída de 4,2% y llegó al 29,1%, mientras que su desaprobación llegó al 55,6%.

Respecto a la evaluación de los ministros, solo un 24,1% respalda el desempeño del gabinete, en contraste con un 62,7% que lo rechaza.

El sondeo también evaluó el clima de confianza en torno al Mandatario. Solo el 23,6% afirmó tener mucha o total confianza en el Presidente, frente a un 53,4% que aseguró tener poca o ninguna confianza.