Colo Colo perdió su larga racha en la Liga tras ser goleado por Coquimbo Unido

Coquimbo Unido remeció con un contundente 5-2 a Colo Colo en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" durante la fecha 24 en la Liga de Primera, cortando así una racha de más de cinco meses sin derrotas del puntero del certamen.

Si bien los "albos" llegaban inspirados por resultados positivos en la Copa Chile, la vuelta al torneo que los tiene encaramados fue dura y de entrada se vieron en desventaja con un tanto de Nicolás Johansen (2').

Aunque Javier Correa igualó mediante un tiro libre (22'), el propio Johansen (24') junto a Guido Vadalá (28') castigaron las desatenciones defensivas y aprovecharon los grandes espacios para sostener el marcador favorable antes del descanso.

En el arranque del complemento, Arturo Vidal estrechó las cifras para la visita con un potente remate al ángulo (48'), pero Benjamín Chandía devolvió la tranquilidad a los locales tras capturar un rebote en el vertical (58').

Con el equipo de Fernando Ortiz entregado en ofensiva, vino una recta final letal para que Lucas Pratto (81') pudiese sentenciar todo gracias a un contragolpe liderado por un Vadalá que estuvo intratable a lo largo del encuentro.



Pese al traspié, Colo Colo se mantuvo en la cima con 54 unidades, doce más que Universidad Católica y Universidad de Chile, antes de reanudar su duelo pendiente de Copa Chile ante Deportes Puerto Montt el martes 20 de octubre a las 18:00 horas (21:00 GMT).

Mientras que Coquimbo Unido sumó 32 puntos y enfrentará a O'Higgins en la final de la Copa de la Liga el viernes 16 a las 20:30 (23:30 GMT) en el Claro Arena.

Ficha del Coquimbo Unido vs. Colo Colo:

COQUIMBO UNIDO (5): Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández (75' Lukas Soza), Juan Cornejo; Alejandro Camargo (68' Salvador Cordero), Sebastián Galani [C]; Cristián Zavala (60' Sebastián Cabrera), Guido Vadalá, Benjamín Chandía (68' Lucas Pratto); Nicolás Johansen (46' Luis Riveros). DT: Hernán Caputto.

COLO-COLO (2): Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal [C], Joaquín Sosa (46' Iván Román); Jeyson Rojas, Tomás Alarcón (46' Lautaro Pastrán), Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa (78' Francisco Marchant); Álvaro Madrid (46' Marcos Bolados), Leandro Hernández (73' Felipe Raipán); Javier Correa. DT: Fernando Ortiz.

ESTADIO: Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", Coquimbo.

ARBITRO: José Cabero.

GOLES: 1-0: 2' Nicolás Johansen (COQ); 1-1: 22' Javier Correa (CC); 2-1: 24' Nicolás Johansen (COQ); 3-1: 28' Guido Vadalá (COQ); 3-2: 47' Arturo Vidal (CC); 4-2: 58' Benjamín Chandía (COQ); 5-2: 81' Lucas Pratto (COQ).

TARJETAS AMARILLAS: 15' Cristián Zavala (COQ); 32' Diego Sánchez (COQ); 35' Joaquín Sosa (CC); 61' Iván Román (CC); 88' Javier Correa (CC).