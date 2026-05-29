Colo Colo pondrá a prueba su liderato y su solidez como visita ante Deportes La Serena
El "Cacique" es el mejor visitante en la Liga de Primera.
El "Cacique" es el mejor visitante en la Liga de Primera.
Un Colo Colo afianzado en la cima de la Liga de Primera pondrá a prueba su impecable registro fuera de la capital visitando este sábado a Deportes La Serena en el Estadio La Portada, a partir de las 15:00 horas (19:00 GMT), por la fecha 14.
Los "albos" llegan con una campaña brillante tras adjudicarse el clásico ante la UC. Así Así mismo, figuran como el mejor elenco visitante de la competición con cinco triunfos y apenas un traspié en sus seis salidas, lo que les permite liderar la tabla con 30 unidades.
Buscando sostener un invicto de ocho partidos ante los "granates", Fernando Ortiz optará por formar con: Gabriel Maureira; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa; Arturo Vidal, Alvaro Madrid y Felipe Méndez; Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán.
Si bien sembraron algunas dudas en Copa de la Liga, los dirigidos de Felipe Gutiérrez sostienen una solidez en su feudo que no los ve caer en Primera División desde febrero. Sumado al 4-1 a Deportes Limache, el elenco "papayero" confía en dar el golpe ante el "popular" para salir del duodécimo puesto.
Con el arbitraje de Fernando Véjar, todos los detalles de este compromiso los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.
Actualizada con los resultados de la fecha anterior.
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo
|13
|30
|+12
|Libertadores
|2
|Huachipato
|14
|22
|+4
|Libertadores
|3
|Deportes Limache
|13
|21
|+9
|Duelo Chile 4
|4
|Ñublense
|13
|21
|-1
|Sudamericana
|5
|Universidad Católica
|13
|20
|+8
|Sudamericana
|6
|Coquimbo
|13
|20
|+3
|Sudamericana
|7
|Palestino
|13
|19
|+1
|-
|8
|Everton
|12
|19
|+4
|-
|9
|O'Higgins
|13
|19
|0
|-
|10
|Universidad de Concepción
|14
|19
|-9
|-
|11
|Universidad de Chile
|12
|17
|+4
|-
|12
|Deportes La Serena
|13
|17
|-2
|-
|13
|Audax Italiano
|13
|14
|-3
|-
|14
|Cobresal
|14
|13
|-7
|-
|15
|Deportes Concepción
|13
|11
|-9
|Descenso
|16
|Unión La Calera
|14
|11
|-14
|Descenso