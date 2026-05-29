Colo Colo pondrá a prueba su liderato y su solidez como visita ante Deportes La Serena

Un Colo Colo afianzado en la cima de la Liga de Primera pondrá a prueba su impecable registro fuera de la capital visitando este sábado a Deportes La Serena en el Estadio La Portada, a partir de las 15:00 horas (19:00 GMT), por la fecha 14.

Los "albos" llegan con una campaña brillante tras adjudicarse el clásico ante la UC. Así Así mismo, figuran como el mejor elenco visitante de la competición con cinco triunfos y apenas un traspié en sus seis salidas, lo que les permite liderar la tabla con 30 unidades.

Buscando sostener un invicto de ocho partidos ante los "granates", Fernando Ortiz optará por formar con: Gabriel Maureira; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa; Arturo Vidal, Alvaro Madrid y Felipe Méndez; Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán.

Si bien sembraron algunas dudas en Copa de la Liga, los dirigidos de Felipe Gutiérrez sostienen una solidez en su feudo que no los ve caer en Primera División desde febrero. Sumado al 4-1 a Deportes Limache, el elenco "papayero" confía en dar el golpe ante el "popular" para salir del duodécimo puesto.

Con el arbitraje de Fernando Véjar, todos los detalles de este compromiso los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.

Actualizada con los resultados de la fecha anterior.

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo 13 30 +12 Libertadores 2 Huachipato 14 22 +4 Libertadores 3 Deportes Limache 13 21 +9 Duelo Chile 4 4 Ñublense 13 21 -1 Sudamericana 5 Universidad Católica 13 20 +8 Sudamericana 6 Coquimbo 13 20 +3 Sudamericana 7 Palestino 13 19 +1 - 8 Everton 12 19 +4 - 9 O'Higgins 13 19 0 - 10 Universidad de Concepción 14 19 -9 - 11 Universidad de Chile 12 17 +4 - 12 Deportes La Serena 13 17 -2 - 13 Audax Italiano 13 14 -3 - 14 Cobresal 14 13 -7 - 15 Deportes Concepción 13 11 -9 Descenso 16 Unión La Calera 14 11 -14 Descenso

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.