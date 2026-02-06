Colo Colo y Everton buscarán sacudirse el polvo en su cara a cara en el Monumental

Este sábado 7 de febrero, la segunda fecha de la Liga de Primera verá el choque entre Colo Colo y Everton, dos cuadros con un turbulento presente y que vienen de caer en el debut.

El "Cacique" inició su torneo con una fea caída de 3-1 en su visita a Deportes Limache, donde recibió los tres golpes antes del descanso y tuvo como premio de consuelo el descuento para maquillar en las cifras una baja actuación.

Por otra parte, el "Eforé" sucumbió por 1-0 de local ante Unión La Calera, su "bestia negra". El balón detenido fue el verdugo para los viñamarinos, en un cotejo reñido en el trámite, pero cómodo para los "cementeros".

Pese al mal estreno, Fernando Ortiz, DT de Colo Colo, tiene una proyección positiva para su equipo: "Yo no coincido (con las críticas), veo una idea clara de ser un equipo protagonista".

La actuación en la región de Valparaíso trajo consecuencias, con cambios en ambos carrileros y un movimiento de esquema para integrar a Claudio Aquino y Javier Correa, quien estuvo suspendido en la primera jornada.

Se espera que el "popular" inicie con Fernando de Paul; Jeison Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez; Claudio Aquino; Maximiliano Romero, Javier Correa.

En Everton lamentaron la salida de su capitán Alvaro Madrid, para llegar precisamente a Colo Colo, asomando como suplente ante el único cuadro que había defendido hasta el momento en su carrera. Además, el equipo arrastra críticas desde su mala temporada 2025.

Javier Torrente, entrenador "Oro y Cielo", expresó que "esperamos hacer una buena presentación, sabiendo que es difícil".

De forma sorpresiva el nuevo capitán, Diego Oyarzún, no apareció en el 11 de la última práctica y también cabe considerar la suspensión de Hugo Magallanes.

La probable oncena viñamarina cuenta con Ignacio González; Vicente Vega, Ramiro González, Valentín Vidal; Cristopher Barrera, Nicolás Baeza, Joaquin Moya, Vicente Fernandez; Alan Medina, Julián Alfaro y Emiliano Ramos.

El partido arrancará a las 20:30 horas y podrás seguirlo junto al relato de Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.