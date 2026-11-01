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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Con duelos claves en simultáneo: La programación de la fecha 27 de la Liga de Primera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Colo Colo y la U jugarán a la misma hora en partidos claves por el título.

Con duelos claves en simultáneo: La programación de la fecha 27 de la Liga de Primera
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La Liga de Primera 2026 continuará con la fecha 27 a partir del jueves 5 de noviembre, en un fin de semana en donde se puede definir al campeón del fútbol chileno.

Colo Colo, el líder del campeonato, tiene 10 puntos de ventaja sobre U. de Chile y si llega a ganar en su visita a Ñublense en Chillán, levantará el título.

Por ese motivo, la fecha tendrá duelos en simultáneo, y mientras los albos juegan con Ñublense, al mismo tiempo estarán los azules enfrentando a Cobresal.

Revisa la programación de la fecha 27:

Jueves 5 de noviembre

  • Universidad de Concepción vs. O'Higgins. 20:00 horas. Estadio "Ester Roa"

Sábado 7 de noviembre

  • Deportes La Serena vs. Palestino. 15:00 horas. Estadio La Portada
  • Everton vs. Deportes Concepción. 17:30 horas. Estadio Sausalito

Domingo 8 de noviembre

  • Audax Italiano vs. Coquimbo Unido. 12:30 horas. Estadio La Florida
  • Ñublense vs. Colo Colo. 15:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"
  • U. de Chile vs. Cobresal. 15:00 horas. Estadio por confirmar
  • Unión La Calera vs. Huachipato. 17:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"
  • Universidad Católica vs. Deportes Limache. 20:00 horas. Claro Arena

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