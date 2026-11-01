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Con duelos claves en simultáneo: La programación de la fecha 27 de la Liga de Primera
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Autor: Redacción Cooperativa
Colo Colo y la U jugarán a la misma hora en partidos claves por el título.
Colo Colo y la U jugarán a la misma hora en partidos claves por el título.
La Liga de Primera 2026 continuará con la fecha 27 a partir del jueves 5 de noviembre, en un fin de semana en donde se puede definir al campeón del fútbol chileno.
Colo Colo, el líder del campeonato, tiene 10 puntos de ventaja sobre U. de Chile y si llega a ganar en su visita a Ñublense en Chillán, levantará el título.
Por ese motivo, la fecha tendrá duelos en simultáneo, y mientras los albos juegan con Ñublense, al mismo tiempo estarán los azules enfrentando a Cobresal.
Revisa la programación de la fecha 27:
Domingo 8 de noviembre