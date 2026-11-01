Carabineros confirmó muerte de cabo accidentado en Estación Central

Carabineros informó este domingo el fallecimiento del cabo primero Cristopher Balboa Morales, quien pasó varios días hospitalizado a consecuencia de las graves lesiones sufridas en un accidente de tránsito en la comuna de Estación Central.

El siniestro vial, que tuvo lugar el pasado miércoles mientras el funcionario desarrollaba funciones policiales, lo mantuvo internado desde entonces en el Hospital Institucional, donde perdió la vida en esta jornada.

Mediante un comunicado, Carabineros expresó su pesar por la muerte del uniformado, quien contaba con una trayectoria de 10 años de servicio, y se desempeñaba como motorista de la 30ª Comisaría Radiopatrullas e Intervención Policial.

"La Institución lamenta profundamente su fallecimiento y reconoce su entrega, vocación de servicio y permanente compromiso con la seguridad de la comunidad", remarca el escrito.

Carabineros también entregó condolencias a la familia, amistades y compañeros de labores de Balboa Morales, quien era casado y padre de dos hijas.

Hasta ahora, la policía no ha entregado más antecedentes sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente, ni sobre la eventual participación de otros vehículos.

Ministro Arrau lo calificó como un "ejemplo para muchos"

Desde el Gobierno, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, utilizó su cuenta de X para manifestar su pesar por lo ocurrido: "Un servidor de Chile, ejemplo para muchos, perdió la vida cumpliendo con su deber en un lamentable accidente de tránsito".

"El cabo 1° Cristopher Balboa dedicó 10 años a proteger a los chilenos, saliendo cada día de su casa con una vocación que merece todo nuestro aprecio y reconocimiento", emplaza la publicación del secretario de Estado.

Al cierre, Arrau envió "mi abrazo y condolencias a su familia, especialmente a su señora y sus dos hijas, a sus amigos y camaradas de Carabineros de Chile. Nuestro país no olvidará su entrega y servicio a la patria. Que descanse en paz".