Con duelos en simultáneo: Así se transmitirá la fecha 27 de la Liga de Primera por televisión

La definición de la Liga de Primera entra en su fase más apasionante con la disputa de la fecha 27, jornada de alto impacto que contará con la cobertura completa de TNT Sports y la plataforma HBO Max, llevando en vivo las resoluciones por el título, la clasificación a copas internacionales y la dramática lucha por la permanencia.

El plato fuerte de la fecha se vivirá este domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas con una vibrante definición en paralelo: Colo Colo visitará a Ñublense en Chillán con la primera opción matemática de sellar su estrella 35, mientras que su escolta, Universidad de Chile, recibirá a Cobresal en El Teniente de Rancagua con la obligación de ganar para extender la ilusión.

En la misma jornada dominical, el mediodía (12:30 horas) estará marcado por la pelea continental con el choque entre Universidad Católica y Deportes Limache, en simultáneo con el enfrentamiento de Audax Italiano ante Coquimbo Unido. Más tarde, la parte baja de la tabla arderá con los duelos entre Unión La Calera vs. Huachipato y Universidad de Concepción frente a O'Higgins.

La cartelera de transmisiones de la fecha 27

Sábado 7 de noviembre

Deportes La Serena vs. Palestino , 15:00 horas. Transmite: TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

, 15:00 horas. Transmite: TNT Sports Premium y TNT Sports en Max. Everton vs. Deportes Concepción, 17:30 horas. Transmite: TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

Domingo 8 de noviembre